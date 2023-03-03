櫃子驚見壯陽藥！她愣了「沒看男友吃過」 內行人揭真實用途

每個人的身體狀況都不同，有些人習慣會吃保健食品，也有人會在有需要的時候補充相關藥品。然而，一名女網友在網路上發文，表示在男友的櫃子發現一盒壯陽用藥「Erecter」，因此感到相當疑惑，貼文曝光後也掀起討論，有內行人揭開真相。

昨（2）日一名女網友在Dcard上以「在男友櫃子發現這個」為題發文，她透露某天在男友櫃子發現一盒外包裝寫著「Erecter」的藥，而且適應症是「成年男性勃起功能障礙」。原PO感到非常疑惑，因為她從來沒有發現男友有異常，盒子裡面還有四顆藥，似乎是原包裝都沒有動過。對此，原PO寫道，「要發生關係前也沒有看到他吃藥，怎麼會有這個，應該直接問他嗎？還是有人知道吃這個有其他用途」。 藥品的適應症為「成年男性勃起功能障礙」。圖擷自Dcard

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「就是因為吃了，妳才沒發現異常啊」、「他不主動說，就不要問了，性能力是男性心中最軟的一塊」、「有病治病、無病強身，就當你男友在吃保健的，妳很確定他沒有亂來就好，別想多了。若妳擔心反而是要關心他是否太累和壓力大，好好愛護他」、「沒吃才有異常呀，這不知道第幾盒了」。

也有內行人指出，「可能是登山在吃的」、「我媽要爬高山，我哥都會去跟藥廠朋友拿威而鋼」、「如果有登山的話那是防高山症沒錯喔，妳別擔心」、「Erecter成分為Sildenafil，正是和大名鼎鼎的威而鋼同成分，一般來說適應症可以用在勃起功能障礙，但其實Sildenafil也可以用於預防高山症及治療肺動脈高壓」。

最後，原PO想起之前有和男友一起去爬高山，也因為上山後覺得狀態還可以，所以就沒有吃藥了，「確實是我們上次去登山前跟他朋友拿的藥（高山症的藥物），我自己犯傻，嚇了我一跳」。