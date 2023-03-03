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老公想「開放性關係」惹怒妻 網見這件事反酸她：活該當和尚嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO不滿老公有「開放性關係」的念頭，還直呼很噁心。 示意圖／ingimage
原PO不滿老公有「開放性關係」的念頭，還直呼很噁心。 示意圖／ingimage

不論是夫妻或情侶，在一起相處就是要相互扶持、信任與尊重，但有一名女網友卻對老公想「開放性關係」的想法感到驚訝與憤怒，甚至還質疑老公以前乖乖地樣子難道都是裝出來的嗎？雖然貼文引來不同看法，但也有人對於原PO的態度不以為然。

女網友在Dcard以「老公問我能不能開放性關係」為題發文，她說自己新婚快滿一年，日前卻因為網路上一篇文章和老公冷戰。原PO表示文章中的男主角抱怨另一半在性事上滿足不了他，卻又不讓他出去買春，她將這篇文章拿給老公看並詢問想法，沒想到老公卻認為這是人之常情，讓她相當訝異。

原PO詢問是不是也有想出去找的念頭，老公坦白地回答「會有這個想法啊，但我又沒有真的去做」。他解釋因為原PO不喜歡做這件事，但自己又有需求，每次都讓步配合，久了也會壓抑的很不舒服，並且還說「性跟愛本來就是可以分離的，我跟其他人只是為了解決需求，但我跟妳是愛啊」，讓她聽了不滿地說這是「肉體出軌」。

不僅如此，老公還透露朋友的秘密，指出友人和女友是開放性關係，可以允許彼此和其他人發生關係，但不能有感情，甚至還想問問原PO的看法，是否會答應，讓她聽了快要崩潰地說「不可能！我不可能答應，我對於你有這樣子的想法覺得非常噁心」。

因為這件事讓兩夫妻一直冷戰，她說「其實我並沒有覺得那些進行開放性關係的人不好，讓我比較難接受的是，我完全沒想過每天睡在我旁邊的人是有這種想法的人，以前乖乖的樣子難道都是裝出來的嗎？」

貼文引起鄉民們兩極評論，「重點是要跟妳多溝通多開發啊，怎麼會是往外發展？」、「往好處想，雖然有這些想法但他都沒有去做，感覺應該還是蠻尊重妳的」、「我不能接受，我男友如果這樣跟我說我會崩潰」、「不能接受+1，我懂妳那種感覺，就算他沒有真的做，我也會覺得很可怕，因為不知道會不會哪天偷偷去做」、「我自己在跟我老公交往的時候完全無法接受這件事情，但隨著我的年紀增長，加上有了孩子，我開始跟老公提出，他如果想要我不反對這件事情」。

還有不少人對於原PO的想法不以為然，「妳不願意滿足妳老公，但也不讓他對外發展，你們要不要離婚比較快」、「妳不配合妳老公的性需求，又不讓他去外面找，是怎樣？跟妳結婚就活該當和尚嗎？」、「妳都已經知道他的需求卻只選擇了沉默，也表示妳只想宣示自己身體自主權在這婚姻關係之上，既然不打算接觸也不想給他解決的辦法，那離婚真的很剛好」、「在妳說他這樣想不對之前，先想想妳要怎麼解決這個問題，有問題什麼辦法都沒有就在那邊說人噁，我覺得這是小學生的行為」。

Dcard

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