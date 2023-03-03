快訊

日本超夯感冒藥恐驗出毒品反應！藥師分析代購藥品風險

遭閃電擊中！德航班驚傳「自由落體」下墜 拋飛沒繫安全帶乘客7傷

鄭中基前助理遭爆「助蔡天鳳案被告離港被逮」　社交帳號狂曬大咖合照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

同居5年求婚遭拒…意外發現女友「驚天秘密」 男子煎熬：陷道德難題

香港01／ 撰文：夏洛特
男子表示直至此時才終於明白女友當初為何拒絕求婚，原因就是她尚未和現任丈夫離婚。 圖／擷自：ingimage
男子表示直至此時才終於明白女友當初為何拒絕求婚，原因就是她尚未和現任丈夫離婚。 圖／擷自：ingimage

被愛人瞞騙的滋味令人難受，台灣有男子日前發文，表示早前曾向拍拖5年多的同居女友求婚被拒，當時女友解釋不想受束縛，然而男子近日才發現背後真相！原來朝夕相對的女友已有1個讀大學的女兒，並且早已嫁為人婦，但就只和丈夫分居，並未離婚，那麼自然不可能答應他的求婚。驚悉自己插足他人婚姻多年，男子難以面對，一方面是他仍深愛女友，另一方面是他「想看她葫蘆裏賣什麼藥」，然而心中卻受道德責備而煎熬。

該名男子在facebook群組「匿名公社」發文，稱與女友交往5年多，一直感情和睦地生活在一起。疫情前他還向女友求過婚，不過女友卻表示還不想被束縛，更指「很怕結婚之後一切都變了」，於是拒絕了求婚。雖然求婚被拒，但他們仍是感情穩定，直至數日前，男子發現了女友「一件驚人的秘密」，原來她是已婚狀態，雖與丈夫分居卻沒有離婚，而且已經有一個在讀大學的女兒。

男子指自己向來不愛查探人隱私，交往期間一直十分尊重女友，「不會任意拿她手機或是翻她包包跟私人物品」，因此多年來一直被蒙在鼓裏。不過，男子沒有提及如何得知真相，只表示「俗話說紙終究包不住火，真相會莫名其妙擺在你面前讓你去面對」。

男子表示，現時終於明白女友當初拒絕他求婚的真正原因，但仍有太多東西想不通，譬如不知道為何女友不坦承相告，「她為什麼可以隱藏的這麼好？她跟他老公分居這麼多年跟我住在一起，幹嘛不離婚？」。男子稱自從知道真相後一直失眠，因為就算女友是別人妻子，但他仍然很愛對方，也不打算打草驚蛇及攤牌，「但我內心的道德拔河讓我好煎熬」。

帖文引來網民熱議，不少人都擔心樓主會因為與已婚女子發展婚外情而觸犯台灣的法例，紛紛勸他攤牌及分手，「不放手是在等着被告妨害家庭嗎？」、「攤牌吧，不然要等被告嗎？」、「讓她去離婚，就算沒結婚也沒關係，不然你等着被告吧」、「不知道還可以解釋，知道了還在一起就犯法了」。

延伸閱讀：

電騙新招｜冒認速遞公司咁講　富商14秒即收線仍被轉走$180萬存款

偷情慘劇｜人妻出軌丈夫表弟　遭奶奶鐵棍燙下體烙印　後續更殘忍

文章授權轉載自《香港01》

女友 離婚 丈夫 結婚

延伸閱讀

個人至上的困境？因自由而投入愛情，卻在愛裡自願「失去自我」？

不滿女友和男同事接送情 醋男糾友持玩具槍打傷情敵

《體能之巔》爭議不斷！前國家代表隊選手對女友施暴遭逮

他不甘心分手拿私密照逼女友「獻身」 再下藥嘿咻還偷拍下場真慘了！

相關新聞

同居5年求婚遭拒…意外發現女友「驚天秘密」 男子煎熬：陷道德難題

被愛人瞞騙的滋味令人難受，台灣有男子日前發文，表示早前曾向拍拖5年多的同居女友求婚被拒，當時女友解釋不想受束縛，然而男子近日才發現背後真相！原來朝夕相對的女友已有1個讀大學的女兒，並且早已嫁為人婦，但就只和丈夫分居，並未離婚，那麼自然不可能答應他的求婚。

父親過世她接到婆婆來電 開口一句話讓眾人暴怒：有夠貪

華人世界裡，婆媳之間的問題常常隱藏著非常大的問題，或許是觀念、生活習性的不同，兩者之間常常會產生許多糾紛。一名女網友透露同事的父親剛過世，處理完喪事後就接到婆婆的電話，沒想到對方開口問的第一件事就讓眾人聽了為之憤怒。

婆婆熱心過頭什麼都要幫 人妻怕被干涉被嚇到「不敢生」

婆媳相處問題，一直是婚姻常見的難題之一。有時儘管婆婆沒有惡意，但太過熱心的行為，還是可能造成困擾。近來在日本，就有這麼一起家庭糾紛。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

婆媳為了家事、小孩吵架 男勸和解反遭母嗆：這是我家！

為了照護年邁的長輩，有些人或許會直接選擇同居，以便就近照料。然而如此一來，卻也可能在平時的生活中，產生其他的衝突狀況。近來日本媒體，就報導了這麼一則家庭失和的案例。

【當代散文】張啟疆／心事（上）

螢幕裡不斷抽動的器官，像暴躁的火山口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦