父親過世她接到婆婆來電 開口一句話讓眾人暴怒：有夠貪

華人世界裡，婆媳之間的問題常常隱藏著非常大的問題，或許是觀念、生活習性的不同，兩者之間常常會產生許多糾紛。一名女網友透露同事的父親剛過世，處理完喪事後就接到婆婆的電話，沒想到對方開口問的第一件事就讓眾人聽了為之憤怒。

這名女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」貼文表示，同事上個月請假處理父親的喪事，在這段期間，婆婆都沒有任何的關心，連一通慰問電話都沒有。等到喪事處理完後，同事接到婆婆的來電，對方一開口竟然就是提到她父親的保險金，甚至還開口要錢，讓她非常傻眼。

婆婆直接詢問同事會領到多少父親的保險金，領到後打算要分多少錢給她（婆婆）？一席話讓同事聽了瞬間暴怒，還氣到腦袋空白，等到回神時，才發覺自己已經罵了一堆三字、五字的問候語給婆婆，原PO代為詢問鄉民們，「同事想問說她這行為會不會太沒教養了？」

貼文隨即引起眾人的怒火，紛紛痛批婆婆的行為，「以後也不用往來了，妳同事人真好，沒動手教婆婆什麼叫做人的道理」、「對沒教養的人談什麼教養…所以教養程度真的跟年齡身分無關」、「愛錢愛到這種嘴臉~她的小孩知道他媽媽這樣嗎？連媳婦娘家拔拔的保險錢也要拿」、「她婆婆有幫忙出錢買保險嗎？憑什麼分保險金？」、「貪心貪成這樣，貪死人的錢」、「父親的保險金不是母親拿的嗎，或者也有其他的兄弟姐妹吧，怎麼都輪不到婆婆吧，婆婆她是腦子進水嗎」、「婆婆這種行為才是沒教養」。

也有不少人不覺得原PO出言不遜，「不會，完全不覺得」、「不會！完全神回覆」、「不會，剛好而已，怎麼會有臉皮這麼厚的人」、「對付這種人，妳算客氣了」、「幹得好啊！太缺德了」、「駡人雖然有失禮貌，但是我覺得駡得對！駡得太對了」、「教養…是留給有教養的人」。