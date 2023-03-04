遠距戀愛好煎熬！網議這些「遠距情侶困擾」一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「遠距情侶困擾」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大遠距情侶困擾有哪些。

俗話說：「一日不見如隔三秋」，你的伴侶也身在遠方，不能常常相見嗎？雖然科技日新月異，可以透過視訊一解相思之情，但仍可能因少了對方在身旁而時常感到寂寞，有人經常懷疑自己到底有沒有在談戀愛，也有人擔心另一半會因此變心選擇分手。究竟遠距情侶會遇到哪些困難呢？一起來看看遠距戀愛中的網友分享吧。

最怕伴侶變心「劈腿」！「生活模式不同」不被理解好無奈

網友熱議TOP5遠距情侶困擾。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 變心劈腿

觀察網友針對「遠距情侶困擾」相關話題的討論，可以發現「容易劈腿」受到網友最熱烈的討論。有網友發文分享「因為工作原因分居兩地，上個月不小心發現他有小三了，八年的感情直接說斷就斷」，引起不少人共鳴回應「男友承受不住遠距離寂寞，還好沒跟這個人結婚生子」、「遠水救不了近火」；也有網友提到「跟男友遠距交往才一個月，就發現他就下載交友軟體跟其他女生曖昧不清」，不少網友紛紛勸說「拜託快分」、「分手是一時的痛，不分是一輩子的痛」，認為原PO值得更好的人。

NO2. 生活模式不同

身處兩地的情侶可能因生活圈或時差作息不同，而無法理解對方的處境與難處，因此「生活模式不同」也是許多遠距情侶必經的難題。有網友提到「自己是上班族，女友則是大學生，她時常跟同學出去唱歌遊玩，而我因為要工作所以無法隨時跟她見面，卻被抱怨不夠愛她」，因不被諒解感到十分無奈，對此也有人表示「遠距真的需要將心比心」，換位思考對方的立場，才能減少爭執。

NO3. 缺乏安全感

另外，有不少情侶因為「缺乏安全感」而造成許多紛爭與衝突，有網友提到「自己本身就有焦慮型依戀，容易沒有安全感」；也有人表示「經常等男友訊息等到很心累，覺得自己很像單身，很痛苦沒有安全感」，有網友留言建議「將重心回歸到自己的生活上」，藉由這段期間好好充實自己，也有助於減緩分離的思念與不安。

NO4. 無法碰觸對方

你也經常在車站看到難捨難分，相互擁抱的情侶嗎？雖然可以倚靠通訊軟體彌補心理上的寂寞，但「身體接觸」對情侶而言也非常重要，有異地戀五年經驗的網友分享「有時明明一個擁抱、一個親吻可以撫平的小事，卻因為碰不到彼此演變成嚴重爭吵」，因此更加珍惜每個可以碰觸對方、緊抱對方的時刻。

NO5. 聚少離多

對於遠距情侶而言，「聚少離多」也是造成不少相處上的困擾，有談過異地戀的網友提到「女友因為工作升遷而時常加班，約會跟聯絡維繫感情的頻率也愈來愈低」，導致每次見面都是自己主動去找她，讓網友心裡很不平衡，有民眾回覆道「建議你直接告訴她你的感受」，感情都是互相的，需要兩人共同努力經營才能走得長久。

遠距離戀愛的煎熬與苦楚只有經歷過才知道，想要維持愛情的溫度不僅需要彼此的溝通與信任，更重要的是調適自己的心態，將生活重心擺回自己身上，把握屬於自己的Me Time。祝福各位正在經歷或即將面臨遠距的情侶們，再次相遇時都能成為彼此心中更美好的自己。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「遠距情侶困擾」相關討論則數。

觀測期間：2022/11/16~2023/02/16，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw