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婆媳為了家事、小孩吵架 男勸和解反遭母嗆：這是我家！

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子為了照顧母親回老家同居，未料卻產生一連串的衝突。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男子為了照顧母親回老家同居，未料卻產生一連串的衝突。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

為了照護年邁的長輩，有些人會直接選擇兩代同住，以便就近照料。然而如此一來，卻也可能在平時的生活中，產生其他的衝突狀況。近來日本媒體，就報導了這麼一則家庭失和的案例。

根據日本媒體「マネーポストWEB」報導，一位居住在埼玉縣的50多歲男性，自從在父親過世後，老家就只剩下80多歲的母親一人。由於擔心母親的生活，而且考量到繼承房產的相關規範，男子決定和妻子搬回老家，跟母親住在一起。

一開始時，因為母親會幫忙處理家事的關係，讓夫妻倆覺得這樣住也不壞。但隨著時間過去，母親就越來越干涉兩人的私生活，連兒女要怎麼教育都要管，使得妻子和母親之間的口角衝突越來越多。男子見狀，一度勸母親「家裡的事就別爭了吧」，結果母親反而動怒，反駁「這是我家！」雙方隔閡越來越深。

雖然同住一個屋簷下，但後來母親決定自己獨來獨往。男子某天突然發現，母親經常重複同一句話，吃東西也常會掉下來，去了醫院檢查後，才發現罹患輕度失智症。這些意外的狀況，讓男子感到相當後悔，認為或許從當初，就不應該回到老家同居。事到如今，他也只能做好準備，想辦法照顧生病的母親。

失智症 婆媳紛爭

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