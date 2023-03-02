不婚不生超省錢？80K男「周周喝茶」遊戲人間 每月還能存股4萬元

不婚不生，快樂一生？一名網友在PTT分享，自從放棄準備結婚基金、育兒基金及買房頭期款後，發現每個月省下的錢都會花不完，文章曝光引起熱議。對此，其他網友也回文分享，月收8萬的朋友每個月拿4萬存股後，其他的錢全花在吃喝玩樂，平時生活相當「風流」。

該名網友說，朋友月薪8萬元也決定不婚不生，每個月拿4萬元去吃喝玩樂，生理需求則靠「喝茶」解決，還能存下4萬元買ETF。網友表示，正因為不婚不生，朋友吃家裡、住家裡，開家裡的車、15年機車、捷運，省下多筆開銷，完全就是「賴家王老五」。

該名網友透露，他曾詢問過朋友不婚不生的原因，對方表示「1個人8萬元爽爽花」，但若結婚任何決定都需要先讓另一半滿意，加上老婆家人、小孩、車子、房貸等開銷，即使8萬元看似很多，也無法過上理想生活。

文章曝光，網友們紛紛表示，「一人飽全家飽」、「現在組織家庭真的很燒錢，成本高CP值又低，真的不如單身爽」、「結婚幹嘛，回家還要跟公婆應酬煩死了」、「其實家庭月入8萬會過得很吃力」。但也有人認為，「重點是住家裡啃老吧」、「然後30年後你朋友變廢物老人」、「怎麼感覺這樣的人生很無聊」。