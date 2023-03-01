學歷真是過不去的坎？女交往頂大碩士男友 出席1場合直呼「好難受」

每個人的交往擇偶條件不同，有些人會考慮對方的學歷、家境、薪資收入，有些人則認為情投意合最重要。一名女網友發文提到，她畢業於私立大學，目前和頂大碩士男友交往，也因為雙方學歷有差距，常常讓她覺得「學歷是心中過不去的坎」，就連出席男方朋友聚會，心裡都會很不自在，女網友感嘆「明知心裡面的自卑只能靠自己解決，但還是好難受」，並詢問網友怎麼調適心態，貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard發文表示，自己畢業私立大學，而現任男友是一名頂大碩士生，雖然雙方學歷有差距，但男友不曾在意，反倒是她心裡有「過不去的坎」，有時和男方朋友聚會都很不自在，「加上男友的前女友也是頂大生，很怕男友的朋友們私底下討論」。

女網友感嘆表示，和男友交往時，常常會覺得自己怎麼努力，還是比不上，明明心裡自卑，只能靠自己調適解決，但還是覺得很難受，「男友是個很好的人，也不會覺得自己哪裡比我厲害，會跟我說要努力，要不斷學習」，女網友也發文詢問網友，該如何調節這種鬱悶的心情。

貼文曝光後引發討論，許多網友紛紛開導，「處事態度跟自信是自己創造的！覺得自卑就努力讓自己更好，不管是工作薪資、資產外貌或是知識量，但總歸一句還是自己怎麼看自己」、「談戀愛看的是兩個人能不能合得來、能不能一起牽手度過人生旅途中的喜怒哀樂，這比學歷職稱之類的外在條件重要多了」、「出社會後要在意的不是學歷，而是什麼職業賺多少，別人只會問你男友什麼職業，不會有人在意他學歷」。

也有過來人分享經歷，「我男友從小到大都第一志願，現在在美國唸博士，然後我們去年結婚了，真的愛妳不會只在乎學歷啦，一定還有其他看重的地方，不要太自卑」、「男友也是頂大碩士生，歷任女友也是頂大，交往初期男友也有跟我吵我很笨這件事（邏輯差溝通有問題），但我的優點就是不會氣餒瘋狂學習，我沒事就跟男友請教如何溝通、思考，然後瘋狂去看提升自己的影片跟書籍，到現在慢慢地跟男友磨合成功」。