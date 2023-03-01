懷第一胎狂被婆婆關心「逼吃18萬珍珠粉 」 她崩潰：壓力好大

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，婆婆知道第一胎是女生後就每天關心她要定時服用珍珠粉，令她壓力相當大。圖／ingimage
有網友表示，婆婆知道第一胎是女生後就每天關心她要定時服用珍珠粉，令她壓力相當大。圖／ingimage

媽媽懷第一胎時，多少會有焦慮和緊張的心情，因此家人的陪伴就相當重要。一名網友表示，由於婆家膚色偏黑，因此當婆婆知道第一胎是女生後就每天關心她要定時服用珍珠粉，令她壓力相當大，於是想詢問網友的建議。

一名網友在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文，她懷第一胎驗性別時得知是女生後，婆婆就很瘋狂，由於婆家人膚色偏黑，而她自己也有點黑，因此婆婆每天都來問她有沒有定時服用珍珠粉，並表示外面很多珍珠都是養殖珠，品質不好還會打藥養殖，所以婆婆透過水產親戚去買野生珍珠請人磨成粉，並告訴原po這一罐珍珠粉要18萬。

婆婆不斷對原po說，這罐珍珠粉要18萬，別人吃的幾萬元珍珠粉不好，「我們要吃就要吃最好的」，並要求她一定要每天吃一勺，吃完再跟婆婆說她再買，表示，「她的孫女一定要白白嫩嫩的」，令越接近生產的原po壓力相當大，「希望婆婆不要每天上門關心，我壓力大啊！」。

網友紛紛表示，基因決定膚色，「皮膚顏色由基因決定…無法勉強的啊…」、「基因決定膚色不是嗎？如果吃珍珠粉會變白，那世界上就沒有黑人了」、「不知道該說什麼好了…不想吃就別吃了，別太勉強～然後吃珍珠粉，皮膚真的不會變白，膚色與基因有關。簡單來說，黑人吃珍珠粉也不會變白就這個道理～」、「沒用，基因決定一切。我朋友懷孕狂吃，她女兒還是黑肉底（爸爸那邊）健康就好啦～」、「等一下？為什麼一定要白皮膚？別說什麼一白遮三醜，黑皮膚也很好看」。

有網友則認為，婆婆會關心原po很不錯，「妳婆婆很不錯阿！」、「婆婆是好意啊，你就騙她有吃就好了，不然18萬叫她自己拿回去吃，18萬我是不信啦、純粹是要你欠她人情」、「就吃吧，我懷孕珍珠粉還是自己買的」、「你應該要喝咖啡才會變白，負負得正，往好方面想吧！總比懷孕什都沒給你吃好」、「我懂啦，明明不是妳想要的，婆婆確老是掛嘴邊邀功可能讓妳不舒服，但我懷孕時婆婆從來沒關心過任何事，更不用說買東西給我，所以我還是蠻羨慕妳的，至少妳婆婆有在意自己的孫女…」。

有網友表示，這種心意很容易變成媳婦的壓力，「吃也不是不吃也不是，又怕生出來的不符合期待，而且也會因為這件事常聽到三姑六婆跟妳說，婆婆對妳很好買貴貴珍珠粉給妳吃，因為她肯定會去放送她如何對媳婦好的豐功偉業」。

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