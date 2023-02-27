台灣女生難追？男交4任外國女友 有感「像一尊神明要供」

台灣女生真的難追？一名28歲男子有4段戀愛經驗，皆為短期打工認識的美國、澳洲等國籍，只有台灣女生讓他難以理解，曖昧時常會有「明明雙方都丟好感了卻不想交往」的狀況，甚至搞得像多了一尊神明要參拜似的，此番言論讓不少女性異口同聲道出原因。

該男子於Dcard發文自介今年28歲，交過4任女友都是短期打工認識的外國人，例如美、澳等，唯獨台灣女生讓他百思不得其解。男子認為，一段感情是雙方拋出好感，接著交往看適不適合，然而，「我每個時期都有碰過喜歡的台灣女生，但是總是成功率很低，不是明明雙方都丟好感了卻不想交往，就是覺得還不夠認識什麼的」。

男子指出，自己比較看緣分，從未加強追女生這領域，不上夜店、酒吧，也不會路上搭訕，故問「本來追台灣女生就要很長時間去相處才會在一起嗎？一定要一直熱臉貼冷屁股才會追到嗎？」，別的國家女生聊得來一兩個月就可以確定要不要交往，對比之下，「怎麼換到台灣搞得像多了一尊神明要參拜一樣，一副你就是要先付出供品，要不要給你神蹟還要看我心情的樣子」。

諸多女網友攻擊國外女生比較隨便，原PO則反駁「我這幾任裡面都是認真的，至少都有兩年穩定相處，甚至有論及婚嫁要搬來台灣住的，是我當時年紀還小沒有膽量結婚錯失了」。

甚至有居住北美經驗的其他男性強調文化差異，「他們那邊能接受亂槍打鳥同時跟很多人約會，但要exclusively的交往也是會比較謹慎，在台灣這種態度會被叫『渣男』、『綠茶』所以比較保守」、「幫補血，交過6個，3個外籍，都是認真感情，台灣女孩的要求是真的多了一些」。

不少女網友坦言「畢竟渣太多了需要仔細觀察」、「台女很容易把交往=結婚對象」、「太容易到手的不會被珍惜」，但也有女生回酸「好追被說easy girl、老公撿回收，難追被說像神明，話都給你們男生說就飽了」。