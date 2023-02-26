徵男友「不菸、酒、賭、嫖、課金」很難？ 網嘆：再加個不帥

每個人對另一半的選擇各有不同，日前有一名網友表示，近期發現女性友人的徵友條件「不菸、不酒、不賭、不嫖、不課金玩遊戲」，對此令原PO感到不解，更直呼「活在世界上不會很無聊嗎？」，貼文一出引來許多男網友回應，許多人的情況則不盡相同。

有網友在PTT發文表示，近期看到女性友人的徵友條件，說明標準很低，只要「不菸、不酒、不賭、不嫖、不課金玩遊戲」即可，令他傻眼直呼「這個男人活在世界上不會很無聊嗎？」

許多網友紛紛表示，「欸，我這不就來了嗎」、「我都有，但還要加一個不帥」、「我啊，幹嘛玩手遊，滑PTT不用錢」、「不玩遊戲的很稀有嗎？我就是啊」、「對不起，我就無聊」；還有人認為「誰想交菸酒賭嫖課金仔」、「人生有趣的事很多，不去了解不代表沒有」、「說這樣就人生無趣，你的人生就這樣」。

不過也有人覺得困難，「連課都不行活著有什麼意義，這種應該是窮」、「除了嫖，我都有，太難了吧」、「裡面最難的是不酒吧」、「不賭也有點難，大樂透和運動彩券也算是賭」、「不課太難了吧」；更指出「要求別人不課金的女人，是不是也不該買包包」、「窮男人要達成這些很簡單」、「這些條件都符合的人，個性跟長相應該很難是女生喜歡的類型」。