快訊

獨／戲說女星出家遁入空門 首度現身留三分頭原因曝光

證實傳聞！主嫌曝88槍擊案犯案動機 不滿郭再欽「動用警政關係」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徵男友「不菸、酒、賭、嫖、課金」很難？ 網嘆：再加個不帥

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友指出女性友人的徵友條件為「不菸、不酒、不賭、不嫖、不課金玩遊戲」。交往示意圖／Ingimage
有網友指出女性友人的徵友條件為「不菸、不酒、不賭、不嫖、不課金玩遊戲」。交往示意圖／Ingimage

每個人對另一半的選擇各有不同，日前有一名網友表示，近期發現女性友人的徵友條件「不菸、不酒、不賭、不嫖、不課金玩遊戲」，對此令原PO感到不解，更直呼「活在世界上不會很無聊嗎？」，貼文一出引來許多男網友回應，許多人的情況則不盡相同。

有網友在PTT發文表示，近期看到女性友人的徵友條件，說明標準很低，只要「不菸、不酒、不賭、不嫖、不課金玩遊戲」即可，令他傻眼直呼「這個男人活在世界上不會很無聊嗎？」

許多網友紛紛表示，「欸，我這不就來了嗎」、「我都有，但還要加一個不帥」、「我啊，幹嘛玩手遊，滑PTT不用錢」、「不玩遊戲的很稀有嗎？我就是啊」、「對不起，我就無聊」；還有人認為「誰想交菸酒賭嫖課金仔」、「人生有趣的事很多，不去了解不代表沒有」、「說這樣就人生無趣，你的人生就這樣」。

不過也有人覺得困難，「連課都不行活著有什麼意義，這種應該是窮」、「除了嫖，我都有，太難了吧」、「裡面最難的是不酒吧」、「不賭也有點難，大樂透和運動彩券也算是賭」、「不課太難了吧」；更指出「要求別人不課金的女人，是不是也不該買包包」、「窮男人要達成這些很簡單」、「這些條件都符合的人，個性跟長相應該很難是女生喜歡的類型」。

PTT

延伸閱讀

她想穿瑜珈褲上體育課「很奇怪嗎？」 網搖頭：形狀超明顯

Joe是要對決「草莓大福」直接輸？ 網一面倒力推：全家完勝

外送員被消費者要求做「1特殊服務」 網歪樓：行規要抽三成

台鐵頻傳落軌「為何不學捷運裝月台門？」 內行人曝2關鍵原因

相關新聞

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

徵男友「不菸、酒、賭、嫖、課金」很難？ 網嘆：再加個不帥

每個人對另一半的選擇各有所不同，日前有一名網友表示，近期發現女性友人的徵友條件「不菸、不酒、不賭、不嫖、不課金玩遊戲」，對此令原PO感到不解，更直呼「活在世界上不會很無聊嗎？」，貼文一出引來許多男網友回應，許多人的情況則不盡相同。

從教養中認識、療癒自己！詹宇夫妻正向教養 帶來正向婚姻關係

教養小孩，讓你們夫妻更常吵架，或是感情更好了呢？

孕婦身心舒緩療程精選 全方位舒緩疼痛、緊繃與水腫

隨著孕程的進展，孕媽咪身體的不適感與日俱增！這個時候，不妨為自己預約一場孕媽咪專屬Spa，你會發現，療程後的你，連腳步都變得輕盈起來！

【國際文學獎巡禮】陳之華／這個國度，盛產詩人——索馬利文學獎

非洲大陸東北方的廣闊「非洲之角」（Horn of Africa），不論是索馬利亞（Somalia）或索馬利蘭（Somal...

【聯副文訊】蔡素芬主講「時空的旅人」

中華民國筆會系列講座，邀請作家蔡素芬主講「時空的旅人」，由筆會會長廖咸浩教授主持。3月4日下午2:30-4:30在婦聯會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦