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18歲休學女交男友遭家暴父情勒 向網求助嘆：我好累、好痛苦

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO遭受到爸爸的情緒勒索而感到相當痛苦。示意圖／ingimage
原PO遭受到爸爸的情緒勒索而感到相當痛苦。示意圖／ingimage

家家有本難念的經，有一位18歲的休學女網友，長期受到父親的情緒勒索，自從被發現去男友家中過夜後，父親因此經常抓狂，更要求原PO要負責哥哥、弟弟的學費，甚至還曾遭受到父親家暴，對此許多人勸她快離開原生家庭，或先蒐集家暴證據後再報警。

有一名18歲的女網友在「匿名公社」發文表示，快被父親的情緒勒索逼瘋，她說明自從交男朋友後，偶爾會至男友家過夜，起初被阿嬤發現後竟誇大向爸爸告狀「4～5天沒回家」，導致父親抓狂。某天半夜凌晨兩點多，爸爸威脅原PO，請她男友到家中，並拍下身分證，藉此威脅若日後不聽話，就要去找男友爸媽，讓彼此難堪。

此外，原PO休學不到3個月，之後都在打工上班，不跟家裡拿任何一毛錢，爸爸卻要求她要負責哥哥、弟弟的學費，前後共拿了7萬元，原PO大嘆「我爸也常常拿錢壓我」，甚至過往還遭受到爸爸家暴，雖多次嘗試好好溝通，但爸爸卻覺得「我叫妳怎樣，妳就要怎樣，不准廢話」。對此，原PO也崩潰向網友求救，「我好累、好痛苦，可是男友真的對我很好，我不想因為我爸自己的不爽，讓我男友也遭殃」。

許多網友紛紛建議她，「目前18歲已完全成年，要幹什麼不需要法定代理人同意了，直接搬出來自己養自己」、「好好規劃自己未來，跟男友溝通看看」、「這個可以請網路警察連同家暴協會、社協介入了」、「真心建議，報警，然後離開原生家庭」、「先收集家暴證據，後面再報警，免得後面還要收集證據」。

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情緒勒索 家暴

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