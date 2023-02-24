男友姊姊傳清涼照片！穿蕾絲衣躺床問「好看嗎？」 妹子崩潰

手足之間傳清涼照片正常嗎？一名女網友在網路上發文，表示男友的姊姊會傳清涼照給弟弟看，甚至有時候原PO男友沒有馬上回訊息，姊姊還會直接叫她請男友看手機，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（23）日一名女網友在Dcard上以「男友姊姊傳清涼照…」為題發文，她透露男友有一個親姊姊，但姊姊卻時不時會傳清涼照片給原PO男友，像是穿著蕾絲睡衣躺在床上的照片，並詢問「好看嗎？」原PO認為相當奇怪，因為男友姊姊也有男朋友，這樣的行為讓她看了有點不舒服。

原PO透露交往之前，男友跟姊姊的感情很好，基本上都黏在一起，是交往後才變得比較少。然而，現在如果姊姊要找原PO男友，男友又沒有馬上回訊息，姊姊就會直接找她，「在嗎？叫我弟看手機」。事情還沒結束，原PO某次在玩男友手機時，發現他姊姊傳訊息說「分手囉？」讓她感到不太高興，「想問大家我會對他姊姊不太高興是正常的嗎？還是我想太多了…」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「尊重的界線在哪，我相信成年人都明白」、「姊姊請妳幫忙叫男友看手機的態度也太隨便了，很沒禮貌」、「這姊姊有問題，誰會傳清涼照給自己手足」、「我是一定無法接受，太噁心了，這種家庭我不可能嫁」、「我連自己的自戀自拍照都不會傳給我弟了，更何況清涼照，他們真的是親姐弟嗎？」、「有點奇怪？怎麼感覺他姊姊有戀弟傾向」。

也有網友提到，「我覺得妳眼界很小，雖然我沒有異性的親姊妹，但總會有那種兄妹或姊弟感情特別好的吧」、「為什麼不能傳清涼照給手足？傳清涼照到IG上的人就一大堆了」、「我姊跟我看電影會小鳥依人靠著我，也會牽我的手，但單純是感情好」、「我姊也會傳給我，還好吧」、「我跟我弟蠻好的，我不會傳清涼照詢問意見，但我覺得其他家庭有這樣的相處模式，我並不會覺得這樣很怪」。