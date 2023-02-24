相處融洽！她問「結婚買房跟公婆住好嗎」 眾人急勸：母湯

多數女孩子都不想結婚後和夫家的人一起住，尤其是公婆，一名女網友就發文透露和準公婆互動良好，卻也因此很猶豫如果結婚後是否要買房一起住，還是只擁有屬於自己的家就好，但貼文一出，鄉民們一面倒地認為不要和公婆住才是最好的。

原PO在Dcard發文寫道和男友感情穩定，平時有放假也會去對方家裡，和男友的爸媽相處很融洽，也沒什麼壓力，而最近兩人有準備結婚和買房子的計畫，打算買間透天厝，房貸則由雙方分擔，但問題來了，她猶豫是否該和未來公婆一起住。

原PO貼出和男友的對話截圖，對方問她想要買兩樓還是四樓的透天厝，如果是兩樓就夫妻倆一起住就好，若是選四樓，就跟他的家人一起住。男友雖然說家人會幫忙整理家裡，也不會干涉他太多，但還是詢問原PO的看法，是否會想跟他家人一起住？

她不知道該怎麼決定，因為和男友爸媽互動良好，相處起來感覺也不錯，但卻又想要有個專屬於自己的家，擁有自己的空間，「可能就是下班回來我可以當個沙發馬鈴薯之類的，不知道大家怎麼看？」

不少人紛紛勸阻，「除非妳情商很高或對任何事情都沒有控制欲，相反還很希望有人能夠一直管妳，不然強烈建議不要跟婆家住」、「我覺得結婚的目的是『共組家庭』，是屬於我們自己的小家庭，不是某一方的原生家庭新增成員」、「要和公婆住的話直接去住婆家就好了，買房的意義不就是妳跟男方擁有『你們』的家嗎？」、「千萬不要住一起！結婚前妳是客人，一定客客氣氣好相處，結婚後就不是客人了，是外人」、「請神容易送神難」。

還有過來人分享經驗，「一個家庭絕對不可能有兩個女主人，跟公婆住絕對不會自在。不能在家沒穿內衣走來走去、不能隨意躺在沙發耍廢，不要覺得住透天不會影響，活生生血淋淋的例子在這。相信我，只要住在一起，就沒有自己的地方，因為總要見面，就無法每天隨心所欲的做自己啊。有小孩後更慘，公婆整天要看小孩玩小孩，每天處理小孩夠忙了，還要應付公婆 ，還有孩子成長教育理念不同，也會有紛爭，真的絕對不要想不開」。