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該窮養還是富養？這種「教養方式」讓小孩勤儉又獨立

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
該窮養還是富養？這種「教養方式」讓小孩勤儉又獨立。 圖片來源/Unsplash
該窮養還是富養？這種「教養方式」讓小孩勤儉又獨立。 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「窮養VS富養」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於窮養或是富養小孩的看法。

在少子化的社會裡，家長都希望給孩子最完善的教育，有人以「窮養」方式鼓勵小孩獨立；也有父母希望透過「富養」，給小孩出類拔萃的眼界與氣質，究竟哪種教育方式最受網友青睞？而哪種方法最能培養孩子優良的品格呢？


富養派投資小孩增長「閱歷見識」 窮養派支持小孩培養「自理能力」

小孩該窮養還是富養？兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
小孩該窮養還是富養？兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「窮養vs富養」的相關話題討論，可以發現不少家長認為應該「窮養」小孩，才能培養「珍惜物品」的勤儉美德，並分享「因為只有成績好才可以買玩具，所以小孩都格外珍惜」，也有曾經富養小孩的網友懊惱表示「想要什麼就給什麼的話，小孩很容易變成伸手黨」，認為還是要給孩童建立感恩惜福的觀念，才不會把得到的一切視為理所當然。此外，窮養家庭的小孩因為沒有保姆、外傭的照料，所以凡事都要親力親為，也因此養成了良好的「生活自理能力」，就有家長留言「看過富二代朋友連水果都不會切，衣服床單也收拾不好」，覺得讓小孩學會自己動手、獨立不依賴別人很重要。

而支持「富養」的網友認為，應該要投資孩子增長「閱歷見識」，小孩才能更有遠見與氣質，表示「願意花錢帶小孩出國旅行，視野的開闊是值得的」，同時也透過參與多樣化的體驗，例如夏令營、才藝班等活動，讓小孩可以贏在起跑點；另外，許多被窮養長大的網友也表示，很羨慕富養家庭的孩子可以從小「自信從容」，抱怨道「上學都穿姊姊的舊鞋和髒兮兮的書包，拿出來很自卑」，也分享自己考到駕照仍不敢上路，因為害怕發生擦撞無法負擔賠償，不像被富養的小孩自幼被教育「車子保險都是最高規格，只要不肇事逃逸都不會有大問題」。

至於兩種教育模式下的小孩在「金錢觀念」上也有著迥異的差別，富養派小孩有著充沛的零用錢可以支配，於是「懂得利用多餘的零用錢儲蓄理財，從小就學會規劃財務」；反觀窮養下的小孩則感嘆「被窮養怕了，價值觀變成錢最重要，花錢會有罪惡感」，表示其實家裡經濟並不緊張，但被父母洗腦家裡很窮，以至於「每次收到學費單或戶外教學還要擔心繳不繳的出來，買東西也畏畏縮縮」。也有網友認為富養的小孩不太會被物質誘惑，不過也提醒「孩子在富裕環境長大，出社會卻可能要面對低迷經濟、領低薪」，應該做好心態上的調適。

窮養和富養各有優缺點，最重要的就是避免矯枉過正，有民眾就指出「無論是窮養還是富養，最重要的其實是培養」，並點出心靈的富養才是孩子真正的寶藏。如果你也在煩惱該如何教養小孩，不妨參考看看網友的說法，採取兩者的優點相得益彰。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「小孩窮養VS富養」相關討論則數。
觀測期間：2022/02/01~2023/02/07，共一年
觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）
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