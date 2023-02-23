丈夫藉出差之名搞外遇 卻栽在「伴手禮」被人妻抓包了

外遇的人，為了隱瞞出軌行為，經常會花些功夫來做掩飾。然而到最後，卻往往紙包不住火。近來在日本，就有這麼一則外遇穿幫的案例。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名「智美」的30多歲女性，在結婚第四年時，發現老公幾乎每兩個星期，就會以出差為名外出，回來時也都會帶著當地特產做為禮物。一開始，智美認為老公剛進公司，所以可能有許多事情得忙，因此不以為意。

然而，有次她在無意間撞見老公開著沒關的電腦螢幕，才發現事情不太對。當時的螢幕顯示的，是老公的E-Mail帳戶裡，有著許多網購通知的信件。智美很驚訝地發現，這些網購的內容，全都是她過去收到的土產。

原來老公說要出差，其實都是騙局，真正的目的是和外遇對象私會，並且透過網購土產來假裝自己有到外地。憤怒的智美趁著老公不注意時，偷偷地從他的電腦裡蒐集購物的相關資料，累積足夠的證據。

最後，智美帶著這些資料，以及LINE訊息紀錄等等，向老公全面攤牌。證據充足之下，老公只能承認外遇的事實。兩人於是離婚，老公則必須支付一筆精神賠償金給智美。而本來經濟狀況就沒太好的男方，在支付這筆金額之後，也慘遭外遇對象拋棄。而對智美而言，這一切只是對方自作自受罷了。