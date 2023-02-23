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妹子拒吃「蒸肉圓」遭冷戰提分手 網見1細節力挺男友

聯合新聞網／ 綜合報導
清蒸肉圓示意圖。本報資料照
清蒸肉圓示意圖。本報資料照

因為喜歡不同肉圓分手，也蠻搞笑的！台灣傳統小吃「炸肉圓」、「蒸肉圓」各有其擁護者，不過一名女網友卻抱怨，男友竟因為她不愛吃蒸肉圓而跟她冷戰，甚至還提出分手。文章曝光，網友揪出一細節反而力挺男友。

該名女網友在Dcard上，以「竟然為了肉圓冷戰還說要分手？」為題分享，表示自己幾週前與男友回南部老家，藉機認識對方家中長輩，男友說要帶她去一間從小吃到大的小吃店，但越走越近時，原po隱隱感覺不妙，看到是間賣肉圓的店，心想「我從小到大都是吃炸得脆脆的肉圓，看到那一排的蒸籠我就說該不會是蒸的吧omg!雖然各種做法各有所好，不過我真的沒辦法接受，因為皮軟軟的很像…」。

礙於男友極力推薦，因次她還是嘗了一口，但仍不能接受，怎料男友看到她的反應後相當不滿，認為她太誇張，原po也因為此事，整天都不開心，當天晚上跟男友家人吃飯時也沒什麼胃口。

事後過了2、3週，男友向她坦白，認為她當時做事應該表現更圓滑，不要那麼任性，要不然兩人的感情可能走不了很久。讓她聽了超傻眼，氣憤表示「我才覺得跟他走不下去咧，傻眼，肉圓我就愛吃炸得脆脆的啊！如果是油泡的因為皮QQ的還可以接受，蒸的我就不行，如果真的因為喜歡不同肉圓而分手，也蠻搞笑的！」

文章曝光，網友們紛紛表示「就是尊重問題，這樣就說任性，是都要照他意思，才算是好女友嗎」、「口味這種事真的不要勉強欸，幹嘛不能彼此尊重啊，戀愛都是這些小小日常累積起來的，感覺他這樣就提分手也是很大男人欸」、「挑嘴人有挑嘴人的堅持，一開始不吃的時候男友不要先在那邊不爽就沒事了」。

不過，也有許多網友們力挺原po男友，「我覺得重點不是肉圓，是你吃到不喜歡食物後跟人互動的態度」、「這件事來說我覺得妳放錯重點了，他看起來不是因為妳討厭蒸肉圓而想分手，而是妳的態度」、「直接表現出不好吃太不給推薦你的人面子了，人家就是真心喜歡這個東西，才會特別推薦分享給你」。

肉圓 分手 Dcard

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