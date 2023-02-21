命根子遭前妻剪斷 他述「太監」過程 網驚恐：身為男人雞雞縮了一下

有一名網友在論壇Dcard上以「雞雞被剪斷後的生活」為題發文，他表示自己就是多年前雞雞(生殖器)在睡覺中被剪掉，被報上社會新聞版面的男主角。離婚後的這幾年生活還算過的安逸，最近想說應該很少人有類似的經驗，於是想分享一下自己目前的生活，以及如何度過那段生殖器被剪掉的低潮期。

原PO透露，當年陰莖是幾乎從根部被剪斷，不過新聞當時沒有提的是，因為那剪刀剪的非常深，陰囊當下也遭劃破，所以睪丸在送醫前基本上是在外露身體之外，手術後因為感染的關係，最後整個蛋蛋也被拿掉。嚴格上來說，自己的男性生殖器，被前妻整個毀掉了。

原PO表示，他療養了大概兩個月，兩個月都是裝尿袋，有去諮詢變性的醫師，最後決定是在原本蛋蛋後面的地方開一個尿道就好，所以我現在跟接下來的人生，幾本上都是坐著或蹲著尿尿。其實他在那段婚姻裡就有點憂鬱症的傾向，很多細節新聞當年都沒有說，只是把他塑造成一個花心男，被剪雞雞活該的感覺。現在會PO文述說當年的故事，只是想抒發一下，想澄清一些事實。

原PO說，男生最重要的器官沒了，而且連冷凍精子的機會也都沒有了，最後還得了非常嚴重的憂鬱症，跟壓力後創傷症後群。但是，現在他已經從憂鬱症走出來了，在美國拿到了一個碩士學位，目前也再婚了，雖然沒有小孩，不過生活過得頗為安逸。

貼文一出，隨即引來網友熱議，紛紛留言「哇！真的辛苦你了，謝謝你願意分享心情」、「身為男人看到你這篇文，雞雞縮了一下」、「身為女生看到這篇文章鮑魚都感到害怕」、「我震驚到不知道該說什麼」、「無法想像，比讓我斷手斷腳還痛苦」、「真的好震驚，無法想像那個痛」、「好險你堅強的活下來」、「佩服你有勇氣說出這些，你真的很勇敢！」

也有不少網友安慰原PO表示「很高興你有了新生活，讓我對人無論如何能夠幸福有一點信心」」、「恐怖情人真的不可理喻，恭喜你重新開始過生活也找到相愛的另一半」、「我覺得就算你是花心男，前妻也沒有任何傷害你的理由，合理化攻擊別人的行為真的很恐怖，真心恭喜你能走出人生的低谷，祝你之後的人生幸福平安」。

有不少網友敲碗續集，好奇想看他與第二任妻子愛的故事。同時也有網友詢問「前妻有被關嗎？」、「前妻有被判刑嗎？」原PO回應「有的，重傷害罪」。