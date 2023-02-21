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導師兼保母？盯吃聰明藥、午餐不能吃魚...師嘆：千萬別走教育科系

聯合新聞網／ BabyHome
圖片來源／Photo Ac
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【文：武美齡】

過往教師的工作被視為鐵飯碗，不但受人敬重，更是許多孩子夢想中的未來職業，近日卻有小學老師發聲淚勸「千萬別走教育科系」，表示教育淪為服務業，家長要求老師幫忙盯著孩子吃聰明藥，還必須提醒學生午餐不能吃魚，尤其得注意對學生講話不能太兇，當心被告到教育處，各種原因都讓老師們感到越來越無力。

據調查，小學生未來最嚮往的職業前三名就包括「教師」一職，不過新學期才剛開始，就有一位教師網友在小一聯盟分享帶班經驗，表示這年頭老師不好當。

這位教師網友提到：「有需要老師天天盯著吃聰明藥的，藥放老師這，家長要求因為該生會忘記；也有家長要求無償輔導考私中，該生下課都會拿資優數學來問問題（超出我的工作業務）⋯還有處理同學的糾紛也好累人⋯⋯也聽過說小孩不會啃魚刺，營養午餐不能給他吃魚。」

另有部分學生的特殊狀況，讓老師心裡有苦難言，感嘆孩子們在課堂上難以管教，「有那種整堂課一直跟左右同學聊天，同學不理他，他還是可以一直自言自語喋喋不休⋯也遇過連課本都不知道要拿出來，姓名也不會寫，一問三不知。」

有網友認為孩子在校有問題，老師本應要好好教導，版主則回應：「你說老師要教啊？怎麼管？打他嗎？罰寫嗎？剝奪下課時間嗎？跑操場嗎？上述都是會有爭議的作法！呵呵！講話大聲點就被告到教育處了⋯」。

種種情況讓這位網友老師認為教育已淪為服務業，每天光是處理各式各樣的特殊要求，就讓他身心俱疲，「我常跟身邊朋友講，小孩千萬不要走教育的科系，現在學生太難帶，家長也很多自以為是，家庭功能本身不彰，一切靠學校教有可能嗎？」

許多網友贊同該師的說法，也替版主加油打氣：「當老師真的要有一顆很強韌的心，不然熱誠真的很容易被打掉」、「辛苦了，我也在學校工作，看了你這篇文真的是猛點頭」、「學生一屆比一屆難教，恐龍家長也越來越多」、「老師們辛苦了！現今教育一代不如一代！老師的工作真的包山包海」。

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