小一童背課文！媽驚覺不對勁「學爸爸說髒話？」結局誤會大了

【文：武美齡】

一位媽媽分享孩子在家背國語課文，卻鬧出天大的誤會。因為課文諧音的關係，讓媽媽誤以為孩子說了不雅詞語，沒想到一翻開課文才發現是誤會一場，也讓許多網友家長同感回應：「我也差點誤會孩子」、「我還以為他學爸爸罵髒話」。

許多老師會要求孩子背課文，一位媽媽分享這天聽到就讀小一的孩子正在背誦國語課本內容，乍聽課文的第一句就讓她驚覺好像哪裡不太對勁，她在小一聯盟中分享：「今天的回家功課是背國語第一課，有沒有人覺得哪裡怪怪的？」

該篇分享文引起熱烈討論，有家長表示：「我有聽學生之間流傳過這一課」、「小朋友初次背給我聽，我回：你學爸爸罵髒話?」、「我聽學生背書，『看』總是特別用力唸...我都以為他們在駡我...」、「我看到時也是停頓了一下，思考怎麼唸比較好」、「我們家的也是…差點誤會小孩子了」。

有家長建議，課文的朗誦方法若容易造成誤解，可以改為：「看，作者林良」，另也有家長認為以課文來開玩笑並不恰當，「取笑他人名字還大張旗鼓，可不是好的身教」。