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年收400萬男撂狠話「女友沒離職不娶」 對象做這行竟慘到只領10K

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年收400萬的男網友向女友放狠話「沒離職不娶」，女方職業細節曝光後引起廣大討論。示意圖／ingimage
一名年收400萬的男網友向女友放狠話「沒離職不娶」，女方職業細節曝光後引起廣大討論。示意圖／ingimage

和另一半約定攜手相伴餘生是重要決定，除了兩人相愛之外，更要考慮現實條件是否允許。近日一名男網友就抱怨女友頻頻向他提起婚姻大事，但他對女方的工作狀態相當不理解，更放狠話「沒離職我不會娶」，女方職業細節曝光後引起廣大網友討論。

原PO透過Dcard發文表示自己經營一間小公司，去年營業額約1300多萬，自己的年收大約有4百萬上下；他的女友則從事保險業，每月收入不穩定，「時常做沒有業績，從而向親朋好友下手」，上個月慘到沒有業績只領了10K左右。

最近女友都會找他討論終身大事，但原PO坦言「說白了她沒有離開保險業，我不會娶」，他經常看著女友被公司活動綁住，主管更是成天畫大餅，「根本就是找免洗業務，洗完妳身邊的人脈後就不管妳了，然後再找下一個倒霉鬼」，這也讓他苦惱到底要怎麼跟女友溝通，請她離開保險業？

許多網友聽了都直言「等到她有經濟壓力的時候就會想清楚了，勸她真的是趕快離開，因為想要爬到頂的根本只有1%，而已光是能賺錢就要偷笑了」、「我超討厭從事保險業務的朋友，動不動就是保險來保險去的，賺也沒有很多不知道在瞎忙什麼」、「沒差～她的荷包自己會把她考核掉，不是說做保險不好，只是需要累積人脈，同時要很努力跑客戶」。

但也有人認為從事保險業務工作也有其專業性，「另一半是保險業務，但是我反而對他很崇拜，業績達標的話公司還常常招待出國玩，他也不會向身邊朋友主動推銷，反而是因為他很專業、口碑好，所以很多人自己去找他，畢竟保險還是挺重要的」、「聽你在唬爛！我身邊至少3位從事保險業，沒有一位像你講的這樣，賣金融商品需要有相關專業知識、需要證照，這些你完全沒有提，完全是創作文吧？」

Dcard 婚姻 保險 業績

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