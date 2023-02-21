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想領錢買奶粉發現存款全沒了 人妻怒問才知丈夫欠一屁股債

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太懷孕後，卻發現老公隱瞞欠債事實，還幾乎把存款領光。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太懷孕後，卻發現老公隱瞞欠債事實，還幾乎把存款領光。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

結了婚共組家庭，許多事情都得由大家一起分擔。像是一些金錢上的問題，若是沒有誠實向另一半告知，往往容易引起糾紛。近來在日本，就出現這麼一則感情問題。

根據日本媒體「FORZASTYLE」報導，一位化名佐藤真美的35歲女性，在17歲時認識名為達也的男子。達也平時四處打工，沒有正職，手頭不算寬裕，因此真美考取了專科學校，畢業後也在幼稚園就職，分攤經濟狀況。

兩人交往十年後，因為真美懷孕的關係奉子成婚。雖然賺得錢不多，但真美心想，自己也不是物慾特別高的人，應該還算夠用。然而有一天，她卻收到一家夜店的通知，才發現達也其實在外頭玩很大，而且在店裡還會裝闊，開香檳毫不手軟，也有賭博的行為，最終欠下高達200萬日圓的債款（約相當於新台幣45萬元）。

憤怒的真美，除了質問達也以外，也向達也的雙親報告此事。由於達也的雙親期盼孫子誕生，表示會代為償還債務，請真美不要離婚。真美暫時接受，並在三個月後生下孩子。

出院後某天，真美想替孩子買奶粉，於是到ATM提款。但因為ATM一直顯示餘額不足，才發現存款竟然只剩下幾百圓而已。由於不久前才有數十萬的獎金入帳，因此剩這麼一點錢極不尋常。

真美於是再度追問達也，才發現他欠的金額，因為還有利息的關係，早就超過200萬日圓了。真美氣到一度考慮離婚，但考慮到小孩問題，加上達也的雙親又出面，再度表示會代墊金額才罷休。為了防止達也亂花錢，真美改採每個月固定給零用錢的方式，不讓達也碰太多錢，並隨時GPS監控達也的去向，才總算能讓家庭維持下去。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

夜店 債務 離婚 賭博 懷孕

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