嫌公廁髒！保守妹沒同意「被載到摩鐵」結局卻超乎想像

事情過去還是飽受驚嚇！有一名女網友表示為了想更了解曖昧對象，於是答應和對方看山看海，途中想上廁所，卻被對方直接帶去摩鐵，雖然其中沒有動手，兩人在裡面喝水聊天3小時，「生在一個保守家庭長大的小孩，這超乎我想像」。

一名女網友在校園論壇「Zuvio」發文指出，最近有一位曖昧對象，之前都是去吃飯聊天就各自回家，為了更了解對方，於是答應他去踏青、看山看海。

當天吃完晚飯後就在海灘散步，回程前女網友想去洗手間，當要進去時對方馬上出聲「公廁很髒，我知道別的地方有乾淨的，載妳過去」，原PO也相信，因為公廁真的很髒，但以為對方要帶她去加油站或是店家提供的廁所。

沒想到對方直接帶她去了摩鐵，因為在鄉下，附近也很暗，根本來不及反應就被載到了鐵門裡面，對方一到就催促她上廁所，原po心裡狂尖叫，腦內掠過無數的新聞事件，也不敢翻臉去激怒他，因為很鄉下，怕他做出不利的事。

原po上完廁所便問對方要回家了嗎，結果對方卻用「回程會塞車」為理由，擺明不讓她回家，原po就堅持坐在沙發上滑手機，完全不想靠近床，對方也都沒有動靜，兩人就這樣聊天喝水過了3小時，「真不知道他的心態是什麼，誰會花2500還限時在房間聊天」。

最後旅館時間差不多到了，原po也和對方表示明天要上課，要回家早點睡，對方也沒有任何不悅的感覺，直接載她回家，事後還發訊息說「今天很好玩，希望下次再約」，原po表示第一次遇到這種人，到現在還是飽受驚嚇，「生在一個保守家庭長大的小孩，這超乎我的想像 」。

網友對此回應，「除了載你去摩鐵很怪以外，怎麼感覺這男生還蠻紳士的」、「這男的好紳士」、「我覺得是試探妳有沒有意願，妳可以就上，不行也沒差」、「我覺得沒任何異常啊，他也沒對妳做任何事，有可能是自己太小心眼了喔 」。

但也有人認為，「曖昧也不代表想不經同意被載去旅館吧 」、「妳都上他的車了，妳要真的害怕大可以自己搭車回家」、「單獨陪跑北宜或市區以外的地方，沒曖昧也會對方覺得曖昧吧 」、「感覺是有色心沒色膽」。