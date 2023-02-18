快訊

陳宗彥請辭 陳琬惠再爆監聽譯文控台南地檢署吃案 籲賴清德道歉

涉聯合行為 台泥、國產、亞東等18家業者挨罰逾2億

陳宗彥捲11年前性醜聞請辭 陳建仁已准辭僅4字回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫌公廁髒！保守妹沒同意「被載到摩鐵」結局卻超乎想像

聯合新聞網／ 綜合報導
原po說想上廁所卻被載到摩鐵，親揭驚魂過程。 圖／ingimage
原po說想上廁所卻被載到摩鐵，親揭驚魂過程。 圖／ingimage

事情過去還是飽受驚嚇！有一名女網友表示為了想更了解曖昧對象，於是答應和對方看山看海，途中想上廁所，卻被對方直接帶去摩鐵，雖然其中沒有動手，兩人在裡面喝水聊天3小時，「生在一個保守家庭長大的小孩，這超乎我想像」。

一名女網友在校園論壇「Zuvio」發文指出，最近有一位曖昧對象，之前都是去吃飯聊天就各自回家，為了更了解對方，於是答應他去踏青、看山看海。

當天吃完晚飯後就在海灘散步，回程前女網友想去洗手間，當要進去時對方馬上出聲「公廁很髒，我知道別的地方有乾淨的，載妳過去」，原PO也相信，因為公廁真的很髒，但以為對方要帶她去加油站或是店家提供的廁所。

沒想到對方直接帶她去了摩鐵，因為在鄉下，附近也很暗，根本來不及反應就被載到了鐵門裡面，對方一到就催促她上廁所，原po心裡狂尖叫，腦內掠過無數的新聞事件，也不敢翻臉去激怒他，因為很鄉下，怕他做出不利的事。

原po上完廁所便問對方要回家了嗎，結果對方卻用「回程會塞車」為理由，擺明不讓她回家，原po就堅持坐在沙發上滑手機，完全不想靠近床，對方也都沒有動靜，兩人就這樣聊天喝水過了3小時，「真不知道他的心態是什麼，誰會花2500還限時在房間聊天」。

最後旅館時間差不多到了，原po也和對方表示明天要上課，要回家早點睡，對方也沒有任何不悅的感覺，直接載她回家，事後還發訊息說「今天很好玩，希望下次再約」，原po表示第一次遇到這種人，到現在還是飽受驚嚇，「生在一個保守家庭長大的小孩，這超乎我的想像 」。

網友對此回應，「除了載你去摩鐵很怪以外，怎麼感覺這男生還蠻紳士的」、「這男的好紳士」、「我覺得是試探妳有沒有意願，妳可以就上，不行也沒差」、「我覺得沒任何異常啊，他也沒對妳做任何事，有可能是自己太小心眼了喔 」。

但也有人認為，「曖昧也不代表想不經同意被載去旅館吧 」、「妳都上他的車了，妳要真的害怕大可以自己搭車回家」、「單獨陪跑北宜或市區以外的地方，沒曖昧也會對方覺得曖昧吧 」、「感覺是有色心沒色膽」。

摩鐵

延伸閱讀

男友交往前愛她「很節儉」、交往後卻嫌穿衣單調 網揭原因

不想努力了！男友劈腿53歲阿姨 她氣炸喊：體力跟得上？

攝影師約16歲少女互惠外拍泳裝 帶往摩鐵拍片 刮毛按摩棒碰下體

女兒懷疑爸爸出軌蒐證助媽提告 判決翻車父母也離婚

相關新聞

嫌公廁髒！保守妹沒同意「被載到摩鐵」結局卻超乎想像

事情過去還是飽受驚嚇！有一名女網友表示為了想更了解曖昧對象，於是答應和對方看山看海，途中想上廁所，卻被對方直接帶去摩鐵，雖然其中沒有動手，兩人在裡面喝水聊天3小時，「生在一個保守家庭長大的小孩，這超乎我想像」。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

書摘｜《AI世代與我們的未來》：進化中的人工智慧與新地緣政治

網路平台的新興地緣政治，出現國際策略中一個全新的關鍵：國際政治的場域裡，下場的不再只有政府了。政府或許愈來愈想要限制這些系統的用途或行為，也可能會試圖要避免這些網路平台在重要區域裡，把自家土生土長的類似產品給逼死了，免得一個社經新對手對於該國的產業、經濟或政治、文化發展有強大的影響力，而政治力又更難定義了。不過，因為政府通常不會去創造或營運這些網路平台，投資人、企業和個人用戶的行動會和政府的限制與誘因一起塑造這片領域，創造一個策略競技場，而這個競技場因為變化萬千而難以預測…

第二名的哲學

在電信公司擔任南區業務主管時，公司一貫以業績達成率來排名次，要求台北、桃竹苗、中區和南區四個業務群競爭。我好強，每每無所...

【青春名人堂】注視

整整兩年，她小心翼翼穿越住家旁的巷弄，怕遇上躲起來等著堵她的人，又怕真看到人，她會在恐懼中石化。

【記憶藏寶圖】秋陽燦笑

我們常對周遭的朋友同事不經心，直到同行的腳步忽然消失，才注意到那些走過的同甘共苦，一同奮進的路程，實是人生樂事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦