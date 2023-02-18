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父留千萬遺產卻幾乎被母親花光 女嚇壞急忙辭職回老家

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性發現遺產快被母親亂花光，急忙辭職回老家善後。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性發現遺產快被母親亂花光，急忙辭職回老家善後。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

遺產分配與經濟問題，往往牽動著一個家庭內的關係。近來在日本，就發生了因為這些理由，而產生的一場家庭糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名中川舞的女性，過去出身於某個鄉間。後來她到東京工作，存了一陣子的錢，但因為薪水不算高，所以儲蓄並沒有說非常優渥。加上她遲遲沒有嫁人，自知有可能會單身一輩子，因此對退休後的生活相當不安。

有次，中川接到老家的消息，表示父親突然倒下。即使立刻趕回去探望，不久後父親與世長辭。由於是意外狀況，因此父親沒有留下任何遺書，沒寫明價值5000萬日圓的遺產（約相當於新台幣1133萬元）該歸誰。但中川考量自己還有工作，母親則是一個人住，因此就讓母親繼承了所有遺產。

想到母親過世後，自己也會繼承剩下來的遺產，未來或許不用太擔心經濟問題，中川於是放棄了繼續找對象。然而某一次，中川回到老家後，發現家中堆滿了各種健康食品、健身器材和化妝品等等，讓她相當錯愕。這才打聽到，母親似乎愛上了同村的另一位老年男性，因此才會買下這些東西。

此外，母親因為覺得自己來日不多，所以其他方面的花費都沒有限制，動不動就和其他人跑出去玩。當初接手的5000萬日圓遺產，在短短的五年內，就花到只剩下1000萬日圓（約相當於新台幣226萬元）左右。中川見此，只好辭去在東京的工作，回到老家附近的企業就職，為的就是要好好看牢母親，以防她無節制地亂花錢。

遺產

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