不想努力了！男友劈腿53歲阿姨 她氣炸喊：體力跟得上？

在感情中最讓人無法原諒的就是劈腿。日前一名女網友崩潰表示，她跟男友交往了3年，最近才發現男友在1年前已經劈腿了，而且對象還是「有孫子的53歲阿姨」，讓她怒嗆小三「阿姨，18公分固然好吃，但差18歲，體力真的跟得上嗎？」

一名網友在臉書「匿名2公社」發文表示，她生日當天發現男友背叛了自己，在外面跟一位53歲的阿姨交往了一年多，而且小三連兒女、孫子都有，讓她十分震驚，因為她一直以為母子戀、祖孫戀這種事情離現實很遙遠。

原PO怒嗆「阿姨，18公分固然好吃，但差18歲，體力真的跟得上嗎？其實母子戀不可恥，是都當阿嬤的年紀了，還要當小三才讓人火大。」接著她補充，男生是渣男沒錯，她已經跟對方分手，阿姨也承認自己是小三，而且還逼迫前男友跟原PO坦承，她聽完男友的出軌事蹟後，馬上就決定要分手了。

貼文曝光後，引起網友熱烈回覆「阿嬤有錢可以讓他少奮鬥30年，這種渣男送她就好，不然交往久了換妳人財兩失」、「有錢的阿姨不再是阿姨，叫姐姐！或許男方為了家庭經濟出賣了肉體，不想努力錯了嗎？」、「現在年紀不是問題，不用去比較，好好充足妳的實力與優點，真正的愛情自會來找妳」、「阿姨的口袋一定很深，好可憐喔，幫QQ」。