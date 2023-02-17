男友交往前愛她「很節儉」、交往後卻嫌穿衣單調 網揭原因

情侶熱戀初期會有許多甜言蜜語，不過若交往後開始嫌棄對方，恐怕會讓感情生變。日前一名女網友抱怨，她男友在交往前認為她「省錢、珍惜物品是大優點」，現在卻嫌她「每天穿的一成不變」。多數網友看完直接解答「男友是不愛妳了，才在找藉口」。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她最近被男友氣到懷疑自己，因為她一直以來都很省錢，不愛花錢也沒有物慾，不論是買包包、衣服，都要非常喜歡才會下手，很常考慮很久就作罷。而且她非常愛惜物品，東西只要購入了，一定會用到壞掉才會買新的，認為「只要我整個人看起來乾乾淨淨的就好」。

原PO男友一開始也很欣賞她節儉的習慣，還稱讚她「出淤泥而不染，不亂花錢還會願意跟男生AA制」，但現在卻開始嫌棄她「每天都穿一成不變，包包都背同一個，看得很膩」，還會委婉表示「朋友的女友都很會打扮，跟妳出去害我見朋友很沒面子」。

文末，原PO大嘆「被男友講久了會開始自卑，只是我這樣穿真的很無聊嗎？有想過為了他改變自己，可是又覺得買一堆衣服、化妝品好浪費錢，交往久了感情真的都會變嗎？」

對此，不少網友一針見血回應「他就對妳膩了啊，現在他喜歡的是火辣性感的」、「他穿的就很有聊嗎，明明只是藉口」、「他不想成為劈腿對象，但用極力批評妳的方式，讓妳有想分手的念頭，這樣他就不會被說是渣男了」、「很明顯男生有新對象了」、「不愛了什麼都可以是藉口」、「那是不愛的前兆」、「該換的是男朋友」。