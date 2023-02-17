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年輕時懷孕生子沒告知丈夫 49歲人妻才嫁一個月「被離婚」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太隱瞞丈夫曾懷孕生子的事，曝光後慘遭離婚。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太隱瞞丈夫曾懷孕生子的事，曝光後慘遭離婚。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有些人在交往、結婚時，會在意對方過去的感情狀況。而有沒有懷孕、生子過，更是關鍵之一。近來日本媒體，就報導了這麼一則感情糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名野中繪美的49歲女性，平常從事於人力派遣的工作。野中在被配屬的單位裡，遇到了一位大她兩歲的男子。兩人彼此情投意合，相處三年後結婚。

然而就在婚後一個月，男子卻發現野中其實有小孩了。原來野中在年輕的時候，曾經懷上當時男友的孩子，但一開始沒有察覺。等到發現的時候，已經沒辦法墮胎，只好把孩子生下來。當時的野中還年輕，沒有足夠的經濟能力，因此便讓孩子申請養父母照護。

因為不是什麼光彩的事，所以野中就連身邊的親朋好友，也都沒有告知。野中後來也沒有再跟養子聯絡過，但估計孩子應該都快要30歲了。丈夫則是委託徵信社私下調查後，才發現這項驚人的事實。得知消息後，丈夫怒斥野中「你居然會隱瞞這麼重要的事，真是個爛人」，並且立刻著手離婚

野中本來天真的認為，這件事情應該不可能被察覺到，然而終究紙包不住火。如今感情挫敗，恢復單身的野中，也因此身心俱疲，暫時不考慮繼續找尋下一段婚姻

結婚 婚姻 離婚

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