焦躁等訊息、小劇場一堆？這些行為暈船仔超有共鳴



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「暈船行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的暈船行為有哪些。

在時代演變下，不少詞彙延伸出原意之外的其他意思，而「暈船」便是常見的例子。「暈船」在感情中多指不小心陷入對某人深深的迷戀，整個人的心情都會被對方的一舉一動影響勾動，有些人甚至已深陷其中卻全然不自知！你會不會其實也是「暈船仔」呢？趕快來看看網友熱議的這些暈船行為，你中了幾項吧！

要不要「秒回」意見多 網建議「跟隨自己的想法，不要想太多」！

TOP4暈船行為 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 在意他身邊的異性

在各種不同的暈船表徵中，以「在意他身旁的異性」受到最熱烈的討論。有網友提到，處於暈船中的自己，發現暗戀對象與其在交友軟體上認識的人聊了很久，只要「想到還是有點吃醋」，因為不小心喜歡上了，甚至忍不住產生佔有慾，實際上卻沒有任何名分與立場可以吃醋，自己也知道這樣不好，因此只能上網抒發難受的心情，網友們紛紛建議他多拓展交友圈、轉移注意力，就比較不會太在意人家的生活了。

NO2. 講電話/傳訊息的時候不自覺嘴角上揚

不管是透過電話語音或是文字訊息，只要與對方在不見面時也有互動，那份悸動便能令暈船中的人感到內心澎湃。有網友分享自己非常喜歡被暈船對象「打擾」，回訊息的時候也會忍不住冒出粉紅泡泡，只是「如果最後交往的那個人不是你，那期待就沒有意義了」，引來眾多無奈共鳴。

NO3. 總是忍不住秒回對方

再來，關於回訊息的速度在曖昧階段也是一門學問，正在暈船的人往往想和暈船對象不間斷地一直聊天，不過有一派網友表示應該要放一下再回，才能「欲擒故縱」，引來眾多討論，也有人提出建議表示「想多久回就多久回，想秒回就秒回，好好把握每次和對方相處的機會！」，不會讓自己難受才是重點。

NO4. 想像與對方的未來

想像與對方一起生活的未來在暈船仔間也十分常見，明明只是普通朋友聊天的關係，腦中卻已構築好之後出去玩或是交往後的幸福生活，對未來充滿各種想像，但也有網友表示「這些腦內小劇場，某種程度上來說就是一種期望」，如果真的在一起了，期望越高，失望的可能也越大，最好還是享受當下的相處，減少構築泡沫般脆弱的未來。

不少網友都表示「暈船常常是痛並快樂著」，在享受與對方相處的同時，心中卻也被各種徬徨與不安填滿，你也會偶爾陷入這樣的情緒中嗎？不妨衡量一下自己是否有以上行為，在來不及之前及時止損、保護自己！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「暈船行為」相關討論則數。

觀測期間：2022/08/01~2023/02/06，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞

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