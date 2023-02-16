孩子使用社群當心！網驚見「色色群」社團：誘拐互看裸照

【文：武美齡】

你家孩子擁有手機嗎？當心使用社群軟體時一不留意踏入黑暗境地，有網友發現社群平台上有專門邀請18歲以下青少年加入的社團，且標榜「色色群」，社群成員邀約一起互看對方的裸照，呼籲家長謹慎留意孩子使用社群軟體時的安全。

臉書社團集結了同樣喜好及需求的網友互相交流，社團種類五花八門，日前就有正義網友發現一個名為「色色群」的社團中，出現許多自稱是青少年的帳號，希望邀約同樣是未成年的網友一起來互看身體的貼文。

這位發聲提醒家長的正義網友表示：「資訊發達的時代是好也很不好⋯跟朋友聊天時無意聊到原來有很多類似社團在營運，因為他們都避開敏感字眼，檢舉效果也不好，只能提醒各位爸爸媽媽，一定要多注意小朋友玩手機/平板都在玩些什麼。」

實際進入該社團，的確發現有多篇貼文寫道：「本人女12歲，找男或女互看，14歲以下」、「找男生互看，要13~16歲的男生」，甚至還有要求須先傳裸照後才能加入的其他色群，並規定入群年齡為10~18歲。

畫面截自臉書社團

畫面截自臉書社團

有網友認為這些發文的帳號，很有可能是心術不正的成年人假裝小孩來騙照，並提醒要小心類似韓國N號房事件，「一開始都是像這樣一步一步引導孩子加入參與，再利用心理操控，最後連人身自由都會被控制」，而正義網友也希望大家若發現類似的社群，要一起用力檢舉。

網友們留言發表看法，「超可惡的⋯」、「才幾歲就看來看去，好可怕的社團」、「防不勝防，只能盡量給孩子正確的觀念」、「真心覺得不要給孩子手機，資訊太快內容可怕」、「打關鍵字還能發現超多類似社團在經營⋯」、「家庭教育很重要，關心小孩使用3C！線上遊戲那些開語音的也要注意」。

不讓孩子捲入社群危險 3關鍵不可少

為了保護孩子遠離社群危險，教育部全民資安素養網提醒親子3關鍵不可少，家長的事前提醒可幫助孩子遇到危機時覺醒。

1. 教導孩子絕不答應或回應陌生人傳來的見面邀約。

2. 教導孩子當收到下列危險訊息時，一定要馬上封鎖對方，並告訴長輩自己收到這樣的訊息：

●提出具有性暗示的問題，例如：詢問有沒有性經驗

●要求寄照片

●詢問性別、年齡、就讀學校，或是住在哪裡

●詢問外貌長得像哪位藝人、體重、身高、胸圍等身體特徵

●詢問家裡電話號碼、地址、個人email等聯絡方式

●還不認識就稱讚「好可愛」，或發送「我好像喜歡上你了」、「你應該是我喜歡的類型」等訊息

●不斷試圖邀約見面

●強調「我可以買OO給你唷！」，試圖表現自己很有錢，或是主動提出要給零用錢

●自稱從事演藝事業相關工作，詢問「想不想當模特兒？」、或是「要不要我介紹哪位藝人給你認識」

3.教導孩子使用行動社群的「封鎖朋友」或「取消朋友」等功能。