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想分手！女大生嘆男友訂餐廳沒心 他驚：150元過節無法滿足？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友驚訝現在用餐價位150元~200元，無法滿足「學生的情人節」。示意圖／ingimage
有網友驚訝現在用餐價位150元~200元，無法滿足「學生的情人節」。示意圖／ingimage

西洋情人節與另一半怎麼過？日前有男網友看到女大生發文抱怨男友訂了價位約150元的餐廳慶祝情人節，讓她覺得相當不用心，認為「該分手了吧」，原PO則驚訝「所以150元~200元的價位已經不能滿足學生過情人節了嗎？」，許多網友紛紛表示不能接受，但也有人認為要看「家境跟價值觀」。

有網友在Dcard上看到有女大生發文不滿男友未經討論，訂了價位約150元的餐廳慶祝情人節，藉此認為男友不用心，並表示「該分手了吧」，令原PO傻眼表示，「現在的父母對小孩過於好嗎？」，也因此詢問網友「所以套餐150以上甚至200多的價位已經不能滿足學生過情人節了嗎？」

許多網友認為這個價位並不適合節慶，「老實說，我覺得這很沒誠意」、「就算是AA制也覺得在特殊節日吃這個很委屈」、「這個價位本來就是平日吃的，情人節一年一次吃這個確實是不太適合，而且這個餐廳氛圍也很普通」、「情人節吃這樣還是不要過比較好」、「這不就平常吃飯的價位嗎？想都不用想的那種」。

其他人則留言，「學生身份跟吃飯花多少的關聯在哪？吃飯花多少，不就是單純經濟能力與個人喜好決定出來的」、「看家境跟價值觀吧」、「當時或許男友手頭較緊才訂小餐廳？只能說這兩人的三觀跟習慣要學著溝通才行」、「為什麼節日一定要吃大餐廳阿？很多小店比大餐廳好吃欸」、「現在物質生活比以前豐富，怎麼支持降低生活品質的人反而增加了呢」。

情人節

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