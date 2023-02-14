照顧3寶忙翻！夫妻分享婚姻經營妙方：每週開感謝檢討會

國外一對夫妻日前在網路上分享他們經營婚姻的妙招，兩人每週都會開「檢討會議」，告訴對方自己不滿的地方，也藉著會議向對方表達愛意跟感謝。夫妻兩人都說，這樣的習慣讓他們的關係越來越緊密。

據《鏡報》（Mirror）報導，今年34歲的芮秋（Rachael Shepard-Ohta）跟37歲的丈夫馬利（Marley）是因為接受諮商師的建議後才開始這麼做。兩人每週會安排一個時間一起冥想，接著再開會討論當週家裡需要調整的事務。

芮秋和馬利有三個孩子，最小的寶寶才3個月，最大的孩子也才5歲，所以兩人常為了經營家庭焦頭爛額。當時芮秋覺得自己承受許多精神壓力於是決定諮商，諮商師建議兩人可以一起花時間冥想，也建立兩人每週安排一段時間直接告訴對方自己心中的感受，於是夫妻倆便開始了每週一次的「檢討會」。

一週之間如果遇見任何覺得需要討論的事情，夫妻倆會分別記錄在手機裡，接著在會議中提出。為了不讓會議變得制式化或令人厭惡，每次的會議都是先以感謝開始的。他們會先向對方說出當週值得感謝或欣賞對方的事，接著再討論其他事務，像是誰負責張羅孩子的生日等等。

芮秋說，他們都覺得這樣的方法讓兩人關係變得更好，他們都認為這樣的處理方式讓生活更有條理，她也覺得丈夫現在更加愛她。馬利也說，每週開一次會講出開心或不滿的事，讓他們平常互動更輕鬆，因為不會把不開心的情緒延伸到一整週。