明明已經不斷暗示，為什麼他就是不懂我的心？為什麼別人家男朋友體貼溫柔又浪漫，我家的卻呆的跟木頭一樣？會不會，其實對方根本不愛我？

女孩們，別再自己演起小劇場啦！比起自己暗自傷心，很可能你愛的另一半，不是不愛你，只是剛好就是一根腸子通到底的鋼鐵直男！到底鋼鐵直男有哪些特質？這篇教你一次看懂！

「直男」指的是不懂女生在想什麼、看起來不貼心、很木訥、不解風情的男生，但說真的，有「直男癌」的「鋼鐵直男」還真的不少，不只常常說出讓女友暴怒的話，還覺得自己都沒錯呢！

鋼鐵直男特質一：不會安慰人但很會講道理

女生有時候只是想被安慰，想討拍，不是真的想要解決問題，但直男偏偏愛說教，例如「哭沒有用，你就是沒有做到XXX，老闆才會罵你啊！」

直男自以為很有幫助解決問題，卻讓你越來越氣，吼！不要再跟我講道理了！你只要親親我、抱抱我就好！

鋼鐵直男特質二：在家吃雞排看電影比燭光晚餐實際

做什麼都講求實際、CP值，是直男的特點。情人節幹嘛要吃貴桑桑的燭光晚餐？在家請外送鹹酥雞吃到飽、配上愛看的Netflix影集，不是更省錢更自在嗎？

吼！我就是想要跟其他女生一樣，有男朋友送花、可以IG打卡炫耀吃情人節大餐啊！

女生喜歡驚喜、喜歡浪漫，為什麼直男就是搞不懂？

為什麼他就是不懂我的心？看懂鋼鐵直男十大特質。圖片來源：Canva

鋼鐵直男特質三：看不出女方精心打扮

女生最喜歡在外表作變化，也許是剪了瀏海、換了口紅顏色、新買了一件小洋裝，但直男們就是沒！感！覺！

「有不一樣嗎？」「穿這樣好像阿嬤。」「嘴巴怎麼那麼紅？吃東西沒擦乾淨？」是不是每句話都讓人一秒想翻桌？

為什麼他就是不懂我的心？看懂鋼鐵直男十大特質。圖片來源：Canva

鋼鐵直男特質四：吝嗇說甜言蜜語、承諾

直男們認為，實際的陪伴和相處，比起華而不實的口頭承諾有用多了。問他「你愛我嗎？」可能只會得到「為什麼要問？你覺得沒有嗎？」突然變成辯論會。

要他給承諾「你這輩子只能愛我一個人」，可能只會得到「我不確定的事情怎麼回答你？」的答案，讓女孩們氣到吐血。

鋼鐵直男特質五：就是愛講真心話

誠實是美德，但有時候，誠實很討人厭。直男們說話非常誠實、不會說謊，所以常常不自覺自己傷了女孩的心。

例如，「我最近好像有變胖嗎？」直男秒回「對啊！滿明顯的」有時候，直男就是不懂什麼該溫柔的說謊或安慰。

鋼鐵直男特質六：吵架一定理性回應

人家說一個巴掌拍不響，兩性相處難免會有爭執，很多時候，其實女生也知道自己無理取鬧，但就是心中有委屈，想發脾氣嘛！

但是每次吵架時，明明我已經在哭了，你卻還說「我覺得我沒錯，為什麼要道歉？」「為什麼要生氣？你不能冷靜好好說嗎？」

誰跟你說，家是講道理的地方啦！我要的是同理、被關心！直男，你到底懂不懂？

為什麼他就是不懂我的心？看懂鋼鐵直男十大特質。圖片來源：Canva

鋼鐵直男特質七：聽不懂暗示

人家說曖昧時最美，很多時候女生就是不喜歡明說嘛！

如果我想被拍拍，女生可能只會發一個可愛貼圖說「好累喔~」「到現在都還沒吃」想進一步時，害羞地說「好晚了喔，我今天不想回家…」

如果這時候直男說「快點去睡覺跟吃飯啊！」或不解風情的說「還有公車啊，我查過班表了。」這就別怪心儀女孩會被其他男生追走啦！

為什麼他就是不懂我的心？看懂鋼鐵直男十大特質。圖片來源：Canva

鋼鐵直男特質八：明明很普通卻過度自信

很多直男有著異於常人的爆棚自信，「我媽說，我是最棒的。」「我考試都前三名」「我台X電工程師耶！」

喔喔，阿不就好棒棒、好厲害？很多時候，直男活在自己的世界裡，還覺得自己比你優秀，反而讓女生覺得超反感。

為什麼他就是不懂我的心？看懂鋼鐵直男十大特質。圖片來源：Canva

鋼鐵直男特質九：死纏爛打不放棄

「沒有什麼事情是努力辦不到的。」直男們堅信，精誠所至，金石為開，只要努力，就可以完成所有挑戰。

如果不能完成，那就繼續努力。

很可惜，愛情不是有努力就有收穫。如果女孩不愛你，直男再怎麼努力，女孩還是不會愛你的，還可能覺得反感。

為什麼他就是不懂我的心？看懂鋼鐵直男十大特質。圖片來源：Canva

鋼鐵直男特質十：不重視打扮

很多直男最愛的打扮，就是自然舒適路線，尤其拖鞋、短褲、Tshirt更是百搭造型。但如果約會時也這樣穿，真的很不行啦！

不過，女孩們，雖然直男很多特質都很讓人翻百眼，但是直男誠實好相處、腳踏實地認真過活，也有很多優點呢！

如果，你剛好愛上一個直男，相處起來一定又哭又笑，建議可以坦開心胸，好好溝通彼此想法，都能夠讓你和直男的感情路，更幸福甜蜜喔！

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