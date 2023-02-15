A型夫妻疑怎生O型寶寶憂抱錯孩 網：國中生物老師哭哭

【文：武美齡】

一位媽媽對於孩子的血型問題感到憂心上網發問，因對於夫妻血型和女兒不同產生懷疑，甚至擔心是不是「抱錯小孩」？話題引起大批網友熱議，紛紛表示「你的國中生物老師哭哭了」、「當心書沒讀好可能影響婚姻關係」。

一位媽媽於BabyHome寶貝家庭親子網發文提問，表示前陣子因為3歲女兒嚴重過敏去做了過敏原檢測，順便加驗血型，報告出來過敏指數還好，「比較讓我在意的是血型，她是O型，但我和老公都是A型！當場傻眼......」。媽媽也進一步解釋，醫師當下已向她說明，A型父母本來就有可能生出O型小孩，但她還是心裡感到不踏實，「我可以保證沒有偷生小孩，先生也百分之百相信我，但還是默默懷疑會不會是抱錯小孩了？」

話題一出引起網友熱議，許多人紛紛表示親子血型知識早在國中生物課本中就教過了，「兩個A本來就可能生出O，這國中就有教過」、「你的生物老師在哭泣」、「這父母國中生物是不是沒考好過⋯」、「小孩好可憐…因為媽媽的沒常識還不先查證直接被懷疑」、「當心書沒讀好可能影響婚姻關係」、「回去重學國中生物吧」。

血型遺傳組合一次看

台北市酷客雲影片中的「國中七下生物【觀念】人類的遺傳－ABO血型」，詳細了說明血型遺傳的方式，人類的ABO血型是由一對遺傳因子所控制，有IA、IB、i三種形式，其中IA、IB為顯性，i為隱性，而這些遺傳因子可以組合成A、B、O、AB四種血型。

圖片來源/台北市酷客雲youtube

若一對夫妻的血型皆為A型，基因型為IAi配上IAi，那麼生出來的孩子血型基因則有可能是ii，也就是Ｏ型血了。

有關親子血型遺傳的話題中，也有許多家長分享自家的血型分佈，「我A，我老公B，生了一個AB，跟一個O，我也驚訝那個O過」、「我家姊妹全O型，爸媽全A型」、「我老公AB，我O，生了2個A，1個B」、「O型很正常呀！我B，我老公A，我女兒也是O呀」。

網友質疑為何三歲才驗血型？

同時也有網友質疑為何寶寶出生時不驗血型？等到三歲才驗？根據亞東醫院的說明，這是因為嬰兒出生時帶母血，驗血型可能不準確，因此建議等到寶寶一歲後再驗血型較為準確。

不過，也有其他醫生有不同看法，巫漢盟小兒科醫師就曾發文說明，出生後都會做新生兒篩檢，這時一起抽血驗血型可以少挨一針，不過驗血型是非必要的醫療處置，所以是自費檢查。

黃瑽寧醫師也在《媽媽好神》節目解釋：「其實出生是可以驗血型的，但是我們現在醫院普遍不驗。」主要有兩個原因，第一是因為常不小心遇到家庭糾紛，發現爸媽和小孩的血型對不起來；第二是因為有一種特殊的亞孟買血型為B型，但剛出生時會驗成O型。