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小姑愛吃高級餐廳又常忘記帶錢包 她靠「這招」反擊被讚翻

聯合新聞網／ 綜合報導
女子發文抱怨小姑每次吃高級餐廳都「忘記」帶錢包，強迫女子付錢。示意圖／ingimage
女子發文抱怨小姑每次吃高級餐廳都「忘記」帶錢包，強迫女子付錢。示意圖／ingimage

外出用餐怎麼平分帳單通常不是一件難事，不過國外一名女子抱怨，自己的小姑每次出現都要去吃昂貴的餐廳，而且每次都會「忘記」帶錢包，讓她超級不滿，上網求助網友。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女子在論壇Reddit上匿名發文。女子在文中提到，自己今年28歲，賺的薪水的確滿不錯的，不過沒想到26歲的小姑便以此作為藉口，每次出門用餐都指定要她付錢。

原po表示，小姑每次來拜訪她和丈夫時，都不會訂飯店而是選擇住在他們家，而且每次都提議要去吃很貴的餐廳。不過令人困擾的是小姑每次都會「剛好忘記」帶錢包，於是都要原po付錢。

剛開始原po選擇先付款，要小姑之後再給她，但是小姑不但一次也沒有把錢還給原po，還暗示原po賺得那麼多，本來就應該幫老公和小姑付錢。

最近小姑又來拜訪，而且又訂了很貴的餐廳。不堪其擾的原po當下假借忘記拿東西，回家一看果然發現小姑把皮夾放在行李箱上，於是原po便帶著小姑的皮夾去用餐。

到了結帳時，小姑又用相同方式說自己忘了帶錢包，這時原po拿出小姑的錢包說：「妳是說這個錢包嗎？」讓小姑當場氣炸。小姑爆氣罵原po不該擅自拿取別人的物品，原po則詢問網友「自己真的錯了嗎？」

這篇文章一出引來近4000則網友留言，大部分的網友都對原po的處理方式拍手叫好。有網友說原po的作法根本沒問題，還提議原po下次也「忘記」帶錢包讓小姑付錢。另一名網友則留言說原po的反擊實在讓人太痛快了，「真希望能親眼看到她（小姑）的表情」。

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