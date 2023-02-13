驚！房門半夜被打開 女生驚見被男友弟對著自慰 男友反應極心寒

男友的弟弟這行為十分變態！台灣有女生於討論區發文分享噁心的經歷，指出近日與交往3個月的男友同居，她搬過去後才知道原來男友的弟弟也一起同住，只是甚少回家，但卻發現對方有恐怖行為。女生表示，曾兩度與男友親熱後，半夜目睹男友的弟弟打開他們的房門，偷偷對著她自慰，最過分的是她向男友傾訴，男友竟然為弟弟護航，生氣地堅稱弟弟不可能是那種人，還說「就算他真的在打X槍，又不是真的上你，是在大驚小怪什麼？」，讓她覺得很心寒。

該女生於Dcard討論區以「男友弟半夜對着我自慰，他還擺爛不處理」為題發文表示，稱與現任男友交往已有3個月，近日男友邀請她搬過去同居，她住了1周後才發現，男友的弟弟也同住，只是甚少回家。而她與男友的弟弟很少交流，平常也只是點頭打招呼，相處起來不至於太奇怪。

女生憶述，日前晚上，男友在親熱後便直接睡死，而她是很淺眠的人，是手機震一下也會驚醒的那種，故她聽到房門突然被打開，驚醒後立即裝睡不敢動。接下來她見到震驚的一幕，她依稀見到弟弟站在門口，因為很暗沒開燈，她不知道弟弟想幹什麼。

女生續說，沒多久就聽到「衣服跟身體摩擦的聲音，而且動得很快速」，她內心驚呼「我傻眼了，心想該不會是在打X槍吧」。她輕輕搖了搖男友試圖叫醒對方，但男友太過熟睡，她很害怕弟弟會做出什麼事，所以只能拼命裝睡。大概持續了1分鐘，弟弟就輕輕關門離去。女生受到的驚嚇不小，所以整晚沒睡，隔天就跟男友提起這件事，沒想到男友竟直接否認指「不可能，我弟不會做這種事，你是不是聽錯了」，不管她怎麼解釋，男友就是不信。

惟相隔1星期後，同類事件又再一模一樣上演，「（弟弟）一樣開門盯着我疑似在打X槍，然後不到1至2分鐘，他就蹲下在地板上趕快擦東西就離開了，我真的覺得超噁」。隔天她再次與男友說起這件事，男友很生氣地指「我弟絕對不是這種人，沒有證據就不要亂說。就算他真的在打X槍，又不是真的上你，是在大驚小怪什麼？」。

女生大感驚訝，直言很後悔搬去男友家，沒想到男友這麼護弟，態度讓她很心寒。她更憶述，曾有好幾次想洗內褲時發現不見了，後來內褲又突然重新出現在房內，她原本以為是男友幫她洗，現在想想有可能是被弟弟拿走了。

網友留言直呼「這好噁心，要我就大叫變態嚇死他弟」，有人笑言「說不定他是看著他哥在打的」。不少人批評原po沒有趕快分手，「現在女生腦子有事嗎？這樣都不分手？」、「別人幫不了你，你自己有沒有想過靠自己要怎麼救自己？分手搬走就夠快夠直接了吧？你男友說你無理取鬧說不相信你？是有比你被侵犯嚴重嗎？」，並建議「直接錄影蒐證，告他」、「睡覺記得鎖門」。

有網民不滿原po男友的處理態度，「你男友甚麼爛心態，是要等你被他弟侵犯才處理嗎？而且他弟也夠嗯心的，建議你直接分手快逃，誰會覺得自己弟弟這樣正常，還幫他弟說話」。

不過也有網友認為原po只是口頭說說，沒實質證據，男友偏幫弟弟也是情有可原，「不是欸，也只是你口頭上説看到，你也沒有什麼證據，你也説了其實你也不肯定他弟弟在幹嘛呀，你男友大概也不知道如何反應吧。他會選擇幫弟弟説話其實也能體諒欸，畢竟你男友和弟弟認識這麼多年，會幫他説話也很正常吧」。

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文章授權轉載自《香港01》