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婚後生活超悲慘！她控訴先生「五大罪狀」 網勸退：快離開

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友婚後生活悲慘，許多人紛紛勸原PO趕快離婚。示意圖／ingimage
女網友婚後生活悲慘，許多人紛紛勸原PO趕快離婚。示意圖／ingimage

婚姻是許多人的生命課題，有女網友日前發文控訴先生5大罪狀「婚後整個變了」，包括經濟開銷雙方「AA制」對方不負責顧小孩下班經常與朋友出門或在家打遊戲看影片，甚至無數次被抓包與其他女生聊天想帶小孩回娘家卻遭阻止，讓她崩潰直呼「到底該怎麼辦？」，許多人則紛紛勸原PO「快離婚」。

有女網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，生完小孩後，家中經濟開銷變成「AA制」，包括尿布、奶粉等費用都要一人一半，更控訴「婚後生活更是悲慘」，先生下班後沒在顧小孩，不是跟朋友出門就是家打遊戲、看影片。

讓原PO更無奈的是，婚後一年內抓到數次與其他女生曖昧聊天，手機密碼不僅更改，連社群軟體上的合照也刪除，她直呼「我真的很沒安全感...也很懷疑」，想帶著小孩回娘家，卻遭對方阻止，進退兩難之下，崩潰詢問網友「好無助，提了離婚又跟我說不可能跟我離，我到底該怎麼辦？」

許多網友紛紛勸原PO快離開，「帶上小孩回娘家啊，直接離了，還留著過年？」、「直接帶小孩離開，他不離婚只是因為現階段還需要妳這個免費保姆顧小孩」、「那妳就狠一下心、自己出去一陣子不要帶小孩，讓他自己顧」、「外遇只有零次跟無數次，相信妳自己的直覺吧，小孩帶著走」、「妳還年輕，若割捨得下孩子，離開吧」。

離婚

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