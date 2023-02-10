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「先看胸部」他嗆沒人管女生美甲霧眉 網反酸：別以為大家一樣膚淺

聯合新聞網／ 綜合報導
有男網友不理解為什麼女生喜愛做美甲。示意圖/Ingimage
有男網友不理解為什麼女生喜愛做美甲。示意圖/Ingimage

不少人愛美會去做指甲、霧眉，有名男網友發文表示，不理解女生美甲或霧眉的原因，更直呼「大家第一眼只會看你的胸部」，但許多網友則紛紛砲轟原PO「管太多」，還有人認為「明顯是直男思維」。

有一名男網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，無法理解為什麼很多女生喜愛做美甲或霧眉，他還嗆「根本沒人會注意你的指甲、眉毛」、更直呼「大家第一眼只會看你的胸部」。

此文一出，許多網友紛紛砲轟原PO「多管閒事」，「有沒有一種可能，女生並不在意你看不看」、「人家自己爽，干你什麼事」、「不是花你的錢，不用這麼在意」，還有女網友表示「我們不在意別人在不在意，自己開心就好」、「女生是做給自己欣賞居多，霧眉提供很多不會畫眉型的女生五官完整度，不要覺得這些都是要做給男生看」。

還有其他人留言，「明顯是直男思維」、「眉毛很容易被注意耶，很重要」、「做胸部太貴了，我還是霧眉、畫指甲就好」、「你自己膚淺不要以為大家跟你一樣膚淺」、「物以類聚，就跟兄弟在一起會聊車、聊手錶一樣」、「那你何必穿內褲，你有穿沒穿大家都不會去注意」、「引戰短文」。

美甲 女生 眉毛

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