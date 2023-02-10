頂大碩士老公沒畢業！妻怨「長期沒工作」想離婚 網揪時間點怒了

婚後夫妻有穩定的經濟來源，是婚姻生活中重要的一環。一名交大畢業的人妻抱怨，就讀頂大電資碩士的老公婚後長期沒工作，家裡還有車貸、房貸，儘管她的薪水還夠支付，但總覺得只有自己獨自面對一切，讓她感到心累，感情也被磨光想離婚。文章曝光後，許多網友們從內文敘述中研判，人妻老公其實僅比預期晚1年畢業，紛紛傻眼。

該名人妻在Dcard抱怨，就讀頂大電資碩士的老公原本預計去年畢業，但可能因為被教授卡著或能力不足無法畢業，「我也不清楚什麼原因了，我只知道每個月房貸車貸處處要用錢」，雖然她表示自己很會賺，但也覺得若什麼東西都能自己負擔，還要老公幹嘛，還多了很多責任跟義務。

原po感嘆，別人夫妻都可以討論買車、買房、理財規劃，還能安排假日旅遊，老公卻好像永遠只是又忙又窮的學生，讓她獨自面對一切，「有什麼熱情好像都被磨光了…好想離婚，可以因為這個理由離婚嗎？我也不知道該怎麼走下去」。

文章曝光，網友們紛紛回應，「夫妻本是同林鳥 大難臨頭各自飛」、「那為什麼要結婚，解決不了就不要耽誤彼此吧」、「其實與原訂畢業時間差距算一算，現在不到一年對吧？」、「說長期我還以為是好幾年，結果才頂多1年，當初結婚就知道他還是學生，婚也是你自己決定要結的，沒人拿刀逼你」。