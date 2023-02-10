中年老闆再婚娶高學歷嫩妻 看監視器抖出意外事實又離婚了

不是只要有錢，在感情世界就能夠暢行無阻。除了實質的金錢以外，還有其他個人因素，會影響一段感情的發展。有位日本企業家，就碰上了感情不順，兩度離婚的窘境。

根據日本媒體「FRaU」報導，一位化名陽介的55歲男性，本身經營一家食品進口公司。由於事業成就相當高，讓他家財萬貫，從來不缺名錶名車。然而，十年前他和前妻離婚，生下的兒子如今也斷了聯繫。陽介於是在兩年前，打算再婚尋找幸福。

不過，陽介因為自己的條件好，所以對女性的要求也非常嚴格。包括學歷要高，年齡不得超過35歲，對於服裝也要有一定品味，特別是善於用和服打扮的人。陽介指出，自己的公司常常和政府合作，有時會必須面對高官，所以夫人也必須要得體才行。

陽介一開始找得並不順利，但後來聽說了一個名門子女的婚友俱樂部，裡頭的女性都知書達禮，於是便選擇入會。後來，陽介在裡頭找到一位儀表端正，28歲且英語流暢的女性。雖然對方雙親一度不贊成婚事，但知道陽介的事業之後，就決定將女兒嫁給了他。

但就在婚後，陽介透過家中的監視攝影機，發現自己出國應酬時，妻子經常都沒有在家過夜。而且到了隔天早上，也遲遲不見妻子的蹤跡。陽介於是委託偵探調查，發現妻子在外期間，都和某位男性幽會。兩人會一起逛超市，然後到男性的公寓夜宿。

陽介回家之後，馬上就像妻子質問這件事。不過妻子也加以反擊，認為陽介平時常有語言暴力，造成她很大的心理壓力，因此提出相關證據，要求離婚並賠償。後來，雖然雙方就因為都有失當之處，且拿得出證據的情況下，所以變成誰也沒有賠誰，但還是彼此離婚，結束了這段短短的婚姻。