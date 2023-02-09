快訊

你是真果粉嗎？Apple「這產品」最不受青睞 僅5成用戶購入

台銀襄理監守自盜8千萬餘養小三、小四 丟工作財產又被全沒收

iRent洩40萬筆個資 北市府開罰最高9萬元

兩女都不知情！他驚覺兒是「劈腿渣男」苦惱：是否該告知？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友煩惱兒子劈腿的問題，劈腿示意圖。圖/ingimage
有網友煩惱兒子劈腿的問題，劈腿示意圖。圖/ingimage

感情是許多人的生命課題之一，有名身為家長的網友發現兒子竟成為「劈腿渣男」，更苦惱「兩位女生都不知情，到底該不該告訴她們？」，對此許多網友則有不同看法。

有網友在臉書社團「匿名2公社」表示，若同事、鄰居、朋友、同學等人劈腿，都可以選擇「不要多管閒事」，但假設是自己的兒子劈腿，他無奈直呼「兩位女生都不知情，到底該不該告訴她們？」，更嘆「別說管好你的小孩這種話，如果能阻止，就不會如此苦惱」。

許多網友認為，若孩子成年，個人行為要自己負責，「不要多管閒事，讓小孩自己處理」、「孩子自己做的事自己負責」、「成年就是自己承擔」、「我會建議你不要管」、「自己的感情要自己負責，家長插手我覺得真的多餘」。

還有人會選擇插手介入表示，「我會把兩個女生約出來，然後在她們面前打自己的兒子，打到送醫院再跟兩個女生彎腰道歉」、「一定要告訴兩個女孩子認清自己兒子是渣男的事實，就算是自己的孩子也不能這樣子傷害別人家的女兒」、「我會警告兒子，並且要求要好好處理，兩個女孩都會暗示」、「要我，我肯定管，這是道德問題」、「說！大義滅親」。

其他人則留言，「讓她們自己發現啊」、「約同時間到家吃飯」、「提醒安全措施做好，注意別鬧出人命」、「我會先和自己的兒子談談，搞清楚他的心態」、「如果今天這兩位女孩是你的女兒，會如何看待此事？」。

兒子 女生

延伸閱讀

「男友空氣」造成汙染？她抱怨睡男友家就會頭皮油、皮膚爛引熱議

醜嫦娥、兔肉火鍋後...台北燈會新亮點「拿槍兔」 網曝監獄做的

停車場見「賓士Logo變粽子」？ 內行揭豪車等級：離它遠點

人妻洗「白吊嘎」忘了分類！染色成果驚豔 網讚：技術真好

相關新聞

懷孕入院養胎老公卻悄悄出軌 人妻驚見糾纏現場「生完秒切」

當外遇出軌的關係一旦曝光，經常會讓另一半無法忍受，直接摧毀一段感情或婚姻。近來日本媒體，就有一則這樣的感情糾紛。

「男友空氣」造成汙染？她抱怨睡男友家就會頭皮油、皮膚爛引熱議

近期一名女子拍影片分享，她發現自己只要接觸到「男友空氣」皮膚就會開始變差，連髮質都會連帶受到影響，沒想到影片吸引不少網友熱烈回應，紛紛分享自己受到「男友空氣」影響的經驗。

辛勤工作卻被說成偷吃 他對婚姻徹底絕望「七年不碰感情」

外遇出軌往往會毀了一段感情。然而，明明沒有做出背叛的行為，卻遭到對方誣陷，也有可能造成雙方的裂痕。近來日本媒體，就談到這麼一則離奇的感情糾紛。

兩女都不知情！他驚覺兒是「劈腿渣男」苦惱：是否該告知？

感情是許多人的生命課題之一，有名身為家長的網友發現兒子竟成為「劈腿渣男」，更苦惱「兩位女生都不知情，到底該不該告訴她們？」，對此許多網友則有不同看法。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

【相處之道】韋韋／依循禮俗無法保證幸福

翻開半世紀前雙親的結婚相簿，最吸引我的是迎娶過程中，媒人婆一手牽著母親、另一手拿黑傘遮住母親的頭。我好奇詢問為何不用米篩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦