兩女都不知情！他驚覺兒是「劈腿渣男」苦惱：是否該告知？

感情是許多人的生命課題之一，有名身為家長的網友發現兒子竟成為「劈腿渣男」，更苦惱「兩位女生都不知情，到底該不該告訴她們？」，對此許多網友則有不同看法。

有網友在臉書社團「匿名2公社」表示，若同事、鄰居、朋友、同學等人劈腿，都可以選擇「不要多管閒事」，但假設是自己的兒子劈腿，他無奈直呼「兩位女生都不知情，到底該不該告訴她們？」，更嘆「別說管好你的小孩這種話，如果能阻止，就不會如此苦惱」。

許多網友認為，若孩子成年，個人行為要自己負責，「不要多管閒事，讓小孩自己處理」、「孩子自己做的事自己負責」、「成年就是自己承擔」、「我會建議你不要管」、「自己的感情要自己負責，家長插手我覺得真的多餘」。

還有人會選擇插手介入表示，「我會把兩個女生約出來，然後在她們面前打自己的兒子，打到送醫院再跟兩個女生彎腰道歉」、「一定要告訴兩個女孩子認清自己兒子是渣男的事實，就算是自己的孩子也不能這樣子傷害別人家的女兒」、「我會警告兒子，並且要求要好好處理，兩個女孩都會暗示」、「要我，我肯定管，這是道德問題」、「說！大義滅親」。

其他人則留言，「讓她們自己發現啊」、「約同時間到家吃飯」、「提醒安全措施做好，注意別鬧出人命」、「我會先和自己的兒子談談，搞清楚他的心態」、「如果今天這兩位女孩是你的女兒，會如何看待此事？」。