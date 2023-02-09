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辛勤工作卻被說成偷吃 他對婚姻徹底絕望「七年不碰感情」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子當初辛勤工作，卻被前妻指責外遇而離婚。如今好不容易才找到新對象。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男子當初辛勤工作，卻被前妻指責外遇而離婚。如今好不容易才找到新對象。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

外遇出軌往往會毀了一段感情。然而，明明沒有做出背叛的行為，卻遭到對方誣陷，也有可能造成雙方的裂痕。近來日本媒體，就談到這麼一則離奇的感情糾紛。

根據日本媒體「東洋經濟Online」報導，一位化名富田恭子的46歲女性，過去曾經在美國留學、工作過，後來因為沒申請到簽證，只得回到日本生活。起初她很不習慣日本的工作環境，而且找男友的過程也不順利，就這樣過了好幾年的單身生活。

後來，她透過交友軟體，認識一位同齡，曾當過體育選手的男子明弘（化名）。兩人第一次約在一家壽司吃到飽餐廳，彼此間談得還算合得來。第二次約會時，男方提議到一家烤牛肉餐廳約會，後來也會問恭子要不要去吃吃到飽的燒肉。總而言之，是一位經常熱愛吃到飽餐廳的男性。

恭子形容，和明弘交往起來，不像是男女朋友，而像是一般稱兄道弟的朋友一樣。因此雖然覺得有些微妙的地方，但最後還是選擇和明弘交往。後來她才知道，原來明弘曾經和另一位女OL結婚過，但是因為明弘平時忙於工作，總是很晚才下班，結果被對方懷疑有外遇行為。百口莫辯的明弘，最後只好選擇離婚。

因為曾經的不愉快，明弘一度認為大部分的女性，很可能都像自己的前妻一樣，所以整整七年，始終不敢再去碰感情。如今碰到恭子，兩人即使作風不同，但都能夠接受彼此，特別愛吃的明弘，經常不吝惜讚賞恭子的手藝。最終修成正果，兩位曾經感情不順的男女，建立了新的婚姻關係。

日本 單身 婚姻

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當外遇出軌的關係一旦曝光，經常會讓另一半無法忍受，直接摧毀一段感情或婚姻。近來日本媒體，就有一則這樣的感情糾紛。

辛勤工作卻被說成偷吃 他對婚姻徹底絕望「七年不碰感情」

外遇出軌往往會毀了一段感情。然而，明明沒有做出背叛的行為，卻遭到對方誣陷，也有可能造成雙方的裂痕。近來日本媒體，就談到這麼一則離奇的感情糾紛。

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