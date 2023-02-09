懷孕入院養胎老公卻悄悄出軌 人妻驚見糾纏現場「生完秒切」

當外遇出軌的關係一旦曝光，經常會讓另一半無法忍受，直接摧毀一段感情或婚姻。近來日本媒體，就有一則這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「FORZASTYLE」報導，一位化名鈴木的31歲母親，過去在職場內，和一位同事男性交往2年。雙方後來結婚，但就在舉行婚禮時，鈴木發現了自己已經懷有身孕，而且肚子內有一對雙胞胎寶寶。

鈴木懷孕八個月後，醫師認為有可能會是早產兒，因此緊急住院。除了洗澡和上廁所以外，其他時候都得乖乖躺在床上，平常就算無聊，也只能盯著電視或天花板發呆。後來還因為疫情的關係，連親友要來探望都被限制。不過，一想到是為了孩子，就讓鈴木感覺能咬牙撐下去。

在醫院待了三個星期後，某天院方通知鈴木，表示她可以暫時離開。回到家中的鈴木，，一進門卻發現玄關裡，有沒見過的高跟鞋。鈴木接著來到寢室，發現老公正和一位不認識的女性，衣衫不整地在一起，周圍還都是用過的衛生紙。

鈴木認出，女方曾經以丈夫賓客的身份，跑來參加過她的婚禮。而丈夫早在結婚前一年，就已經在和這位女性幽會了。想不到平時個性溫和的丈夫，居然背著她偷吃這麼久，最終鈴木在生下孩子後半年，便確定和丈夫離婚，結束了短暫的婚姻關係。