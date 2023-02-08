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養八歲孩「月花1萬多」！她看明細秒嚇壞 過來人曝：算窮養了

聯合新聞網／ 綜合報導
養小孩要花很多錢，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
養小孩要花很多錢，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著物價持續提升，越來越多年輕人選擇不生小孩，因為花費實在太可怕了。一名女網友在網路上發文，表示友人每個月至少要花一萬多元在八歲小孩身上，而貼文曝光後也掀起討論，有過來人坦言「這已經是窮養了！」

昨（7）日一名女網友在PTT上以「養小孩原來要花這麼多錢…」為題發文，她提到某天參加大學姊妹聚會，其中幾個人已經結婚生小孩，於是就在旁邊默默聽她們分享育兒過程。原PO友人透露每個月至少要花一萬多元在八歲小孩身上，包含學校營養午餐、治裝費、鋼琴家教、線上英文課、數學加強班、畫畫班、體適能課，以及玩具等。

原PO感到非常震驚，沒想到養孩子會那麼花錢，甚至光是半年的補習費，金額就高達一個名牌包，也難怪現在很多人都不想生小孩，因此內心很佩服已經生小孩的父母們。在貼文的最後，原PO好奇詢問，「大家是不是也都給孩子補那麼多（課程），還是只有這位朋友是特例呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「正常養到18歲要花500至800萬」、「這已經是窮養了吧」、「養小孩很貴啊，不然怎麼會少子化」、「一萬多很便宜+1，抓兩萬比較夠用（餐費、旅遊、書籍、保險，這些也要算）」、「安親班一個月就快要三萬了，這小意思吧」、「這算少了，我同事一個月大約三萬」。

也有網友提到，「補太多了，感覺有點可憐」、「這小孩的童年生活都在補習班，幫QQ」、「這補習的數量，我家小孩會崩潰吧」、「小孩子穿有牌子的衣服到底是給誰看？人家搞不好更喜歡夜市盜版的卡通圖案」、「有問過小孩真的想學那些嗎？大人總是把自己做不到的期望和抱負施加在小孩身上」。

PTT 少子化 結婚 安親班

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