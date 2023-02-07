年齡差15歲！女友交往堅持AA制 男自卑：她想玩玩而已？

年齡差太多的戀情要維繫並不容易，台灣有33歲男子於討論區發文訴說與18歲女友交往的憂慮，指出每次約會對方都堅持「AA制」，他不好意思讓比自己年輕15年的女友付錢，因感覺很怪，加上對方長相可愛、多才多藝、家境不錯，又是讀頂尖大學，讓他感到很自卑，一直懷疑女友為何會選擇他，擔心是不是「只是玩玩而已」。

該名男子於Dcard討論區以「跟18歲妹妹交往 對方堅持要AA」為題發文，他稱自己做「33歲的大叔」，指出早前於朋友聚會中認識到1名18歲的女生，由於他們倆於大學都是讀資訊工程學系，所以女生加了他的LINE聊天，想詢問有關產業未來出路的問題，結果兩人愈聊愈投緣，之後還陸陸續續約出來吃了幾次飯，漸漸就順理成章地在一起。

他表示，原預想女友還是學生，約會或其他支出全由他付也沒關係，詎料從第一次約會起，女友就堅持「AA制」，原因是覺得男生不用幫女生付錢。他說，「雖然知道這樣的女生超好又超稀有，但是讓一個18歲妹妹付錢，我總覺得有點怪怪的」，加上雖然兩人都是讀資工領域，以後收入也不會差太多，「但是她是頂大資工，我只是一個野雞大學的資工，再加上她不只長的可愛、多才多藝，而且家裏還算有錢」。

樓主憂心地說，「這樣我真的好自卑，也一直自我懷疑她為什麼要選擇跟自己差那麼多的叔叔，是不是她只想玩玩而已？我也想好好珍惜這段感情，但真的好鬱卒啊」。

有網民認為樓主是在杞人憂天，「毛真多，女生不付錢=台女，女生付錢=我好自卑她會不會只是玩玩」，亦有網民批評樓主交往1個比自己年輕太多的女生是「老牛吃嫩草」，又提醒很大機會會分手，「這年齡差一定悲劇，你們人生的步調是不同的」、「溫馨提醒，女生學生時期跟出社會後，在思考未來上會慢慢有差異，如果畢業後沒結婚或是遠距離，很大機率會分手喔，經驗談」。

甚至有網民指出若樓主心態不改變都會導致分手，「如果你不改自卑心作祟和自以為貼心的付錢習慣，這段關係絕不會長久，而且會搞到對方自我否定，還有跟你一樣動不動就自卑」、「我跟我男朋友也是有點年齡差，你如果拿年齡來這樣分別，代表你打從心底沒有把她放在跟你同等的思考跟能力上，這是一種不尊重」。

不過也有不少網民分享即使有年齡差最終也能開花結果，結婚生子的經歷，不少人表示女生堅持「AA制」是不想欠人情和真心對待這段感情，「代表她很真心呀！拜託不要辜負人家，就是因為想走得長久才不想欠你，如果要利用你就都讓你出錢就好了，再來就是她的家教也很好，懂得不依靠男人要靠自己，也懂得男人付錢不是應該的，還不好好把握珍惜！」、「玩玩的話不會找你喔，會找小鮮肉吧」、「我猜要AA的原因是看起來才不像包養妹吧」。有人建議，「如果真的過意不去，那你可以換個角度說，這餐我請，等下飲料換妳請，或者看電影我請，等下爆米花妳請」。

樓主其後更新帖文表示，對這段感情沒安全感的其中1個原因是兩人相識的經過，當時在朋友聚會上認識時，對方其實是他大學同學的女友，兩人交換LINE時，該名同學也知情，因為他任職的公司算是業界中的翹楚，因此大家覺得女生向他請教很正常。兩人起初聊天和約吃飯的話題都是圍繞未來出路，只是之後漸漸開始聊興趣、生活和心事，愈來愈曖昧，他強調，「最後也是她跟我說她已經跟我同學分手才跟我在一起的」，但他也擔心道「我內心深處的其實也會害怕某天會像這樣被分手的吧」。

有網民就樓主的更新嘲諷道，「結果原po是搶別人的女友喔，這樣被玩玩也是蠻正常的」、「整個無縫接軌，先替同學哭了」、「看了更新真心疑惑這樣叫順理成章在一起嗎？算劈腿吧，怎麼得到就怎麼失去，你小心點」、「這個妹很厲害」。

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文章授權轉載自《香港01》