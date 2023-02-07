好友遭嗆「月薪低於10萬男生都是廢物」 他揭不為人知內幕

「金錢價值觀」在愛情、婚姻裡可說是相當重要的一環，若金錢觀不合很難走得長遠。日前有一名網友發文表示，有一位好兄弟在元宵節那天被女友提分手，原因是被嫌收入7萬太少，還遭女友嗆「月薪低於10萬的男生都是廢物」，引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「匿名2公社」上發文抱怨，他的兄弟失戀了！元宵節那天「被交往三年多的女友提分手」，原因則是女友嫌他兄弟每月收入7萬多元太少了，還嗆「月薪低於10萬的男生都是廢物」，令原PO憤憤不平表示「我也中獎了，原來我也是廢物」。

原PO透露，他兄弟平日為人大氣，在原PO結婚的時候，曾送給他們一對金戒指。讚兄弟是個很重感情的人，對女生更是大方，帶去日本旅遊花了30-40萬，都沒讓女生出錢過！

為此，原PO不滿的說道，那個女生月薪才2萬8，沒想到會「嫌棄他兄弟才賺7萬」，其實他兄弟擁有三間千萬元的透天厝及兩塊農地，就算不工作也不會餓死。原PO想對那個女生說，她是一個沒有福氣的人，失去一個對妳好到毫無保留的人。

現在看到兄弟失戀那麼脆弱，原PO想安慰「兄弟，其實你根本不需要那麼難過，其實人生要往前走，事情要往好的想，至少你沒跟那麼爛的人結婚，往好的想，至少三年多的時光，你用的都是別人的老婆，不虧」。

貼文底下引來網友熱議，不少網友紛紛表示「說的真實在，用了3年的別人的老婆」、「是不是有10萬的盤子在追她」、「老實說這種女生到底會不會找到老公還不好說呢」、「若能避開這種女的，當廢物也不錯」、「有開放報名女友嗎？一個月賺七萬，當神在膜拜了」。

不過也有人提出反面觀點，表示「分手有啥好公審的，就一方給不了對方想要的生活而已」、「有些看的不是錢」、「很正向啊，至少知道這人是什麼屬性了」、「趁早看清女生的真面目還不錯」、「換個角度看，你兄弟只是離開了一個不適合的人，有機會找到更適合的，應該放鞭炮慶祝」。