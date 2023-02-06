裸女半夜突闖入房做這事 男大生得知真相崩潰：東西都濕了…

半夜突然有裸女闖入房間，身為男生會有何反應？有男網友於討論區發文指，有晚他睡到一半發現房門被打開，在黑暗中看到一個「矮矮的、長頭髮」物體，細看驚覺竟是1名赤裸女子，對方更留下一灘尿，而且把東西都弄濕了。男網友事後才知道，原來是哥哥帶女子回家「愛愛」，豈料女方喝醉後誤把他的房間當廁所，令他相當傻眼。

原PO於Dcard以「半夜3點房門被打開…」為題發文分享這段驚愕而惡心的經歷。他表示，近日半夜睡到一半時，聽到房門被打開，迷糊間看到有1名「矮矮的、長頭髮」物體，正匆忙的跑進來，並坐在書桌旁椅把上看向門外，令他感到害怕，「以為是好兄弟或誰被追殺…」。

原PO之後凝視該物體5秒，再慢慢起身向前想查個究竟，對方卻又往門外跑去，這時原PO驚覺竟是一個裸體女性，更發現對方在椅子上留下一灘尿，並尿濕了樓主外套、錢包、耳機等，令原PO傻眼又驚恐。

原PO發現對方在椅子上留下一灘尿，並尿濕了外套、錢包、耳機等，令他傻眼又驚恐。 圖／擷自Dcard

直到第二天，原PO才知道該裸女原來是哥哥帶回來，由於喝醉酒，誤把他的房間當廁所。原PO於是向哥哥抱怨，「哥你看，你朋友半夜3點來我房間尿尿，包包、錢包、外套、耳機、椅子都濕了」，但哥哥只當笑話不以為意，又說等女方起床後會叫她處理。

原PO隨後出門買飯，「15分鐘回家後，有些微處理，但人跑了…」，哥哥還說椅子沖過曬乾就好，令原PO相當無奈。

貼文引來網友熱議，直指「噁心」，「那攤尿真的嘔」、「我會抓狂，哥哥的態度，他帶回來的人不用負責喔」、「你哥跟對方都有毛病欸，要是我我會立刻爆炸立刻要嘶吼，立刻叫，立刻把手機拿出來拍，立刻把事情鬧大」、「有夠誇張！感覺隔著螢幕都聞得到味道，哥哥的態度也太過分了吧，直接擺爛欸」、「發瘋」。也有網友笑言，「會不會其實那是女裝的你哥？」。

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文章授權轉載自《香港01》