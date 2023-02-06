帶球嫁醫師卻公主夢碎！她怒列鐵公雞3極省行為 男方回應了

籌備婚禮的繁瑣過程和大筆花費，有時會讓感情很好的兩人撕破臉！日前一名女網友在網路上發文，提到因為懷孕要嫁給醫師男友，但討論到結婚相關事宜時，男方的種種想法都讓她公主夢碎，至今男方的回應也曝光了。

日前一名女網友在Dcard上發文，提到未婚夫是名月入10萬的住院醫師，而她則是待業中，一個月前意外懷孕，因此開始籌備結婚事宜。不過，男方不願花錢拍婚紗照，認為可以下載他人的照片，再用P圖的方式把頭合成上去，令她感到相當傻眼。

不僅如此，女方希望可以把婚禮辦在婚宴會館，對方卻說包下一家燒烤火鍋店就好，總共10萬以內解決，再額外自己策劃遊戲。事情還沒結束，原PO想去帛琉或是馬爾地夫度蜜月，但男方卻認為去澎湖玩就可以。對此，原PO崩潰直呼，「醫學系的腦袋到底都在裝什麼？我真的覺得很痛苦！不曉得怎麼跟他溝通」。

原PO也在貼文中更新進度，表示男友看到文章後傳訊息說道不接受被公審，「我說過了，現階段是希望存錢買房，還有之後小孩子的教育費用。妳對我不滿意，我也對妳的行為很失望，我們要繼續下去嗎？」。他並說可以把小孩子拿掉，對彼此都好。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「跟醫學系沒關係，然後妳真的確定要嫁他？」、「妳沒上班，現在又懷孕，請問妳有錢嗎？沒錢的話妳好像連談判資格都沒有」、「他在委婉拒絕妳啊，想逼妳自己走，最好他會請同樣醫學系的同學吃這樣的婚宴」、「住院醫生真的又累又窮，小孩生出來超級花錢的，要三思不要害到小孩」、「妳沒收入還好意思喔…遇到妳這種人我也會當鐵公雞」。

還有一名網友指出疑似男友的人在Apen回覆，「交往多年，不是不想負責，只是希望錢存下來買房育兒，女友整天在家沒事做，沒想到把我寫到D卡，有什麼事不能好好說，現在在值班，明天回去一定分」。