獨生子女VS兄弟姐妹？原來他們各自有這些困擾！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「獨生子女VS兄弟姐妹」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於獨生子女與擁有兄弟姐妹的看法。

隨著社會的變遷，現在台灣一個家庭中只有1至2個小孩已經變成常態，有的獨生子女希望有手足相伴，也有身為兄弟姊妹的民眾更想成為父母的掌中寶，如果可以選擇，你想當獨生子女還是有兄弟姐妹的孩子呢？

有「兄弟姊妹」父母難免偏心 「獨生子女」一人養兩人負擔大

▲ 獨生子女 VS 兄弟姐妹 兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

如果可以選擇，「獨生子女VS兄弟姐妹」你喜歡哪個呢？網路上熱門街訪節目帶起相關話題討論，不少身為「獨生子女」的民眾留言「雖然有自己的空間，偶爾還是會覺得孤單寂寞」，有「兄弟姐妹」的網友也表達認同，回覆「雖然小時候常常打架搶玩具，但是童年也因為有手足而精采，現在長大後很多事都可以互相聊天」，表示有個年齡相近的手足一起長大很有趣，且可以互相訴說對父母難以說出口的心事。

有兄弟姊妹雖然家庭氣氛熱鬧，不過也有許多身為哥哥、姐姐們抱怨「小時候都要被命令照顧弟妹，很麻煩」、「父母很容易偏心年紀小的，每次分東西都跟我說要讓給弟弟多一點」，表示有兄弟姐妹自然會有偏心問題，但也同時笑道「長大後就還好了，可以使喚他們做更多事」，認為優缺點顯示在時間上，儘管小時候較麻煩，等長大遇到困難時，彼此可以互相幫助；而獨生子女就沒有這方面的煩惱了，民眾表示「獨生子好處就是能獨佔所有資源，顧好自己就好」。

另一方面，「家用支出」與「養老責任」是獨生子女們共同面對的問題，有網友說道「獨生女資源的確比較多，但是有代價的，現在我一個人養家，一個人照顧老病弱的父母」，表示很羨慕身旁有兄弟姊妹的朋友，可以友人一起分擔扶養父母的責任；此外，若身為傳統觀念家庭中的獨生子，「傳宗接代」更是一大壓力，有民眾就說道「獨生子大概都有春節返鄉恐懼症，因為會一直被問『什麼時候要生』」，認為獨生子女的壓力源自於成年後接踵而來的問題。

其實，獨生子女與擁有手足的好壞受到每個家庭教育方式影響，沒有絕對的優缺點，比起互相比較，不如珍惜現在身旁的家人，並在未來成為自己心中理想的父母，提供每一個孩子幸福的成長環境！

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「獨生子女VS兄弟姊妹」相關討論則數。

觀測期間：2021/12/01~2022/12/27，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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