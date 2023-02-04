女友月薪9萬「每月都噴光」他見存款金額驚：該結婚嗎？

要結婚前，要考慮到的因素很多，包含個性、價值觀，以及經濟能力，有一名男網友表示，和女友交往五年，有在談論結婚的事，女友聰明漂亮又有不錯的收入，唯一最大缺點就是「物慾超級高」，月領8、9萬，卻可以每個月把薪水花光，甚至工作這麼久，存款不到「20萬」，讓他猶豫該不該結婚，引起網友熱議。

一名男網友在Dcard發文說，女友真的處處都好，對自己也很用心，但是最大缺點就是「物慾超級高」，她每個月收8、9萬，每個月都可以把薪水花光，或是剩下一點，買包、衣服、保養品、做臉、做指甲、旅遊、吃高級餐廳，原po不懂「賺這麼多錢為什麼不存一些起來」。

原po表示，自己收入跟女友差不多，至少每個月都可以存3、4萬元，從工作到現在也已經存破百萬了，有一天好奇問了女友存款，發現不到20萬，女友認為自己把錢拿來享受生活沒有不對，但原po認為如果要結婚成家，勢必很多地方需要用錢，不先未雨綢繆很沒安全感，但女友還是堅持自己的用錢觀。

原po聽完後覺得和女友結婚有點卻步，如果婚後她還是不存錢，不就等於只有自己在為家裡存錢，雖然不想要有計較的心態，但實際上還是有點不平等的感覺，女友給的感覺就是未來讓他當出錢主力，負責養家，「這個婚到底該不該結，都談了五年也不能再拖了」。

有人認為，「你以為漂亮都不用花錢維持喔？換一個不漂亮而且其他條件不如她好但會存錢的你要嗎？享受五年人家的漂亮和疼愛現在才突然清醒要談錢？」、「那可以和女友討論，既然她沒有存錢的習慣，結婚後家中小的開銷和一些消耗品，都由她負責，大錢由你負責」、「既然你有能力存錢，就多存一點有什麼關係嗎，這樣真的是蠻計較的」。

也有人覺得不適合結婚，「從你文中看得出，其實你自己心裡很清楚」、「說實話，我覺得你女友不適合結婚，她就是標準的不結婚會過得很快樂的女人」、「用錢觀念很重要，未來一定會因為這個吵架甚至離婚…確定女生有想結婚的想法嗎？」、「沒有誰對誰錯，只是你們價值觀太不一樣了，如果你真的不能接受，她也真的不想改變自己的生活模式，那還是好聚好散吧」。