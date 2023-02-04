34歲OL有女星外貌卻情路顛簸 至今母胎單身「永遠備胎」

常言道「男追女隔層山，女追男隔層紗」，但也不是每一位女性，都能順利找到心儀的對象。有時即使美貌出眾，感情路也未必順遂。近來日本媒體，就報導了一則類似的案例。

根據日本媒體「FORZA STYLE」報導，一位化名新藤夏美的34歲OL，因為外貌出眾的關係，20幾歲時曾經當過一陣子的女臨時演員。不過，雖然長相好看，但夏美卻一直都沒交過男朋友，即使和人發生過親密關係，但在感情上卻永遠都是備胎，從來沒當成正式的交往對象。

有一次，夏美和一位喜歡的男性去吃飯，並且在居酒屋向對方告白。不過對方表示已經有女友了，因此拒絕夏美。但是夏美仍不放棄，在搭電車時對他大喊，因為非常喜歡對方，所以有女友也不介意，只希望能成為對方的女人。不久後，夏美就被男方徹底封鎖，再也聯繫不到人。

另外，她在當演員時曾憧憬一位男前輩。在夏美的猛烈攻勢下，兩人先是到飯店滾床單，確認彼此契合後，終於決定要交往了。但就在當天夜裡，男前輩卻又突然不告而別，調查後才發現是因為有債務糾紛，欠債達數百萬日幣的關係，所以連夜跑路了，讓夏美的感情再度成為一場空，還是沒能找到理想對象。